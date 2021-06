New Delhi: Le cinéaste Sanjay Gupta, connu pour des films tels que ‘Shootout at Lokhandwala’, ‘Jazbaa’, ‘Zinda’, ‘Shootout at Wadala’ et ‘Kaante’, a récemment utilisé son compte Twitter pour rejeter les informations selon lesquelles il aurait collaboré avec Sanjay Dutt après 14 ans pour une suite de ‘Zinda’.

Vendredi 25 juin, il a écrit dans un tweet que le rapport était une « fausse exclusivité » et a déclaré: « Quand tout sera en place, je suis le premier à annoncer fièrement mon prochain. Ce n’est pas ça! ».

Découvrez son récent tweet:

FAUX EXCLUSIVITÉ !!!

Quand tout est en place, je suis le premier à annoncer fièrement mon prochain.

Ce n’est pas ça ! https://t.co/weerFaOBhW – Sanjay Gupta (@_SanjayGupta) 25 juin 2021

Les reportages indiquaient que le « Zinda 2 » serait produit conjointement sous les bannières du duo White Feature Films et Sanjay Dutt Productions. Il a également déclaré que la suite aura un scénario différent. Cependant, les rapports ont maintenant été écrasés par Sanjay Gupta.

Le réalisateur Sanjay Gupta est connu pour travailler souvent avec Sanjay Dutt et John Abraham dans ses films et partage d’excellentes relations avec les deux acteurs.

Il a fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film ‘Aatish : Feel the Fire’ en 1994 avec Sanjay Dutt. Après cela, il a dirigé les films « Ram Shastra », « Khauff » et « Jung ».

Son film « Zinda » avec Sanjay Dutt a souvent été qualifié de fortement inspiré du film coréen « Oldboy ». Un autre des projets les plus mémorables de Gupta est le gangster-thriller ‘Kaante’ avec Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Suniel Shetty, Lucky Ali, Mahesh Manjrekar, entre autres.

Les critiques ont souvent comparé le film au film « Reservoir Dogs » de Quentin Tarantino. Gupta a été ouvert sur ses inspirations et a déclaré que le film était également influencé par « The Asphalt Jungle », « The Killing » et le film qui a inspiré « Reservoir Dogs », « Ringo Lam’s City on Fire ».