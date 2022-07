Alerte émise pour le nord de l’Illinois concernant les orages et les vents – Shaw Local

DAVENPORT, Iowa – Le National Weather Service a émis un avertissement samedi qu’une violente tempête pourrait affecter certaines parties du nord de l’Illinois à partir de 19h00 et 20h00.

À 16 heures, une veille d’orage a été émise pour les comtés de Boone, McHenry, Jo Daviess, Stephenson, Lake et Winnebago.

La station des Quad Cities a averti que des averses et des orages dispersés se déplaçaient vers l’est-sud-est à un rythme de 50 mph depuis le sud du Minnesota, l’Iowa et le centre du Wisconsin.

Les tempêtes pourraient potentiellement avoir des rafales de vent dommageables de plus de 70 mph, des pluies torrentielles et produire de la grêle et des tornades isolées.

La station météorologique de Romeoville a également publié des prévisions météorologiques dangereuses sur la même tempête, notant que les comtés suivants de l’Illinois pourraient être touchés. Ce sont : Winnebago, Boone, McHenry, Lake, Ogle, Lee, DeKalb, Kane, DuPage, La Salle, Kendall, Grundy, Kankakee, Livingston, Iroquois, Ford, Cook et Will.

De plus, des crues soudaines et des coups de foudre fréquents sont prévus.

Le bord avant de la tempête ferait avancer un arc qui, à 20 heures, approcherait la zone de Galena, Illinois, à Madison, Wisconsin. À 21 heures, la tempête serait juste au nord de Sterling-Rock Falls et s’étendrait jusqu’à Milwaukee.

La tempête arrive après qu’une grande partie de l’Iowa et de l’Illinois ait été soumise à une chaleur dangereuse, avec des lectures d’indice atteignant 105 degrés à certains endroits.