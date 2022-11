Alerte d’urgence émise pour une fille de 11 ans disparue de la N.-É.

Jeune disparu : Arionna Duran, 11 ans, Mount Pleasant, Digby Co. Décrit comme mesurant 5 pieds 2 pouces, yeux bruns, cheveux roux et appareil dentaire. Vu pour la dernière fois à 15 h 30, portant un jean déchiré et un pull bleu marine. Si vous le voyez, appelez la GRC de Digby au 902-245-2579 ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS (8477). pic.twitter.com/pLu4xr27F8

— GRC Nouvelle-Écosse (@RCMPNS) 9 novembre 2022