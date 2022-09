Alerte d’urgence au Québec pour un suspect « armé et dangereux » en Gaspésie

Les Québécois ont reçu une alerte d’urgence sur leur téléphone vendredi après-midi les avertissant d’un suspect armé et dangereux en Gaspésie.

“Évitez le secteur”, lit-on dans l’alerte envoyée suite à un incident dans le secteur de Saint-Elzéar-de-Bonaventure. “Si vous vous trouvez dans la zone touchée, abritez-vous à l’intérieur, verrouillez les portes, éloignez-vous des fenêtres et suivez les instructions des autorités locales.”

L’alerte a été envoyée pour avertir les habitants d’un “suspect armé et dangereux”.

Selon la police, l’homme a été repéré au coin de Central Road et Rte. De l’Est. Il mesure 1,78 mètre (5 pi 10 po) et pèse environ 82 kg (138 lb). Il est blanc, a les cheveux bruns et les yeux verts. Il portait un jean, un haut noir avec le logo Jack Daniels et des bottes de moto.

Selon Stéphane Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec, l’homme dans la cinquantaine a été retrouvé en crise mentale à son domicile de St-Elzéar-de-Bonaventure, à environ 900 kilomètres au nord-est de Montréal, vers 2 heures du matin vendredi.

On a découvert plus tard que l’homme était armé et qu’il avait été vu pour la dernière fois errant dans la forêt près de la ville, qui compte environ 400 habitants.

Une alerte d’urgence a été envoyée par erreur à toute la province, a déclaré Tremblay, bien qu’elle ne soit en fait destinée qu’aux habitants de la région où se trouve la ville.

Quiconque voit le suspect doit appeler le 911.



— Plus de détails à venir. Publié avec des fichiers de Max Harrold.