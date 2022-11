Alerte d’évacuation dans certaines parties du Japon et trains à grande vitesse arrêtés après que la Corée du Nord a tiré des missiles | Nouvelles du monde

La Corée du Nord a tiré un certain nombre de missiles, y compris ce qui aurait été un missile balistique intercontinental qui a déclenché un avertissement d’évacuation pour certaines parties du Japon.

L’un des missiles a atteint une altitude de 1 200 miles et a parcouru environ 460 miles, a déclaré le ministre japonais de la Défense Yasukazu Hamada.

Le schéma de vol – une “trajectoire surélevée” – voit un missile tiré haut dans l’espace pour éviter de survoler les pays voisins.

Mais l’armée japonaise a perdu la trace de l’ICBM présumé au-dessus de l’eau entre la péninsule coréenne et le Japon, M. Hamada corrigeant un rapport antérieur selon lequel il avait survolé le Japon.

La Corée du Sud a déclaré qu’il était probable qu’elle ait échoué en plein vol.

Des responsables à Séoul ont déclaré que le premier missile avait été lancé depuis la capitale nord-coréenne Pyongyang, avec un deuxième et un troisième environ une heure plus tard depuis Kaechon, au nord de Pyongyang.

Après le premier lancement, le bureau du Premier ministre japonais Fumio Kishida avait diffusé des alertes à la télévision, à la radio, sur les téléphones portables et sur des haut-parleurs via le système de diffusion d’urgence J-Alert.

Ces alertes ont été adressées aux habitants des préfectures de Miyagi, Yamagata et Niigata, leur disant de pénétrer à l’intérieur de bâtiments solides ou de se cacher.

Les services de trains à grande vitesse dans les trois régions ont été arrêtés, mais aucun dommage ni blessé n’a été signalé.

Le Premier ministre Kishida a déclaré: “Les lancements répétés de missiles de la Corée du Nord sont un scandale et ne peuvent absolument pas être pardonnés.”

Image:

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un



Le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho Hyun-dong et la secrétaire d’État adjointe américaine Wendy Sherman ont qualifié ces lancements de “déplorables et immoraux” lors d’un appel téléphonique jeudi, a déclaré le ministère des Affaires étrangères de Séoul.

Cela survient un jour après que la Corée du Nord a tiré au moins 23 missiles, dont un qui a atterri à seulement 40 miles au large des côtes de la Corée du Sud, incitant la Corée du Sud à émettre ses propres avertissements de raid aérien et à lancer ses propres missiles.

La Corée du Nord a également appelé les États-Unis et la Corée du Sud à mettre fin aux grands exercices militaires, qu’elle décrit comme “une imprudence et une provocation militaires (qui) ne peuvent plus être tolérées”.

Les négociations nucléaires entre les États-Unis et la Corée du Nord sont au point mort depuis début 2019.