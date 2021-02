Alerte de vente secrète: économisez gros sur les masques adorés par les célébrités de Masqd et Maskc

Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

En ce moment, les marques de masques faciaux appréciées Masqd et Maskc organisent des ventes secrètes et vous ne voulez pas manquer! Masqd offre des économies incroyables sur les masques faciaux, chaînes de masque, filtres et accessoires indispensables. Et comme le port de masques est là pour rester dans un avenir prévisible, vous voudrez certainement garder un stock de masques si vous n’en avez pas déjà un. Heureusement, Maskc, dont les masques sont portés par des célébrités comme Vanessa Hudgens, J.LO et Hailey Bieber, vendez le pack de 10 masques le plus mignon que nous ayons jamais vu. Lorsque vous utilisez le code DOUBLEMASK au moment du paiement, Maskc.com, vous économiserez 22% sur votre achat!

Voir ci-dessous pour nos choix de masques préférés des soldes.