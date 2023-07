Alerte de vacances sur les «espèces envahissantes» à Tenerife qui peuvent causer la méningite alors que les experts mettent en garde contre une «menace importante»

Les TOURISTES de Tenerife ont été avertis de se méfier car une espèce dangereuse pouvant causer la méningite envahit le hotspot de vacances.

Certaines parties de l’île sont envahies par des escargots terrestres géants africains, qui, selon les scientifiques, constituent une « menace importante » pour l’homme.

Des escargots terrestres africains géants abritant des parasites mortels ont envahi l’île Crédit : Getty

Les touristes à Tenerife ont été avertis d’éviter les créatures terrifiantes Crédit : Getty

Les autorités ont maintenant lancé un avertissement sévère aux vacanciers pour qu’ils évitent les invertébrés « très dangereux » qui pullulent à Tenerife.

Ils sont connus comme les espèces d’escargots « les plus nuisibles au monde » en raison de leur penchant pour la destruction et d’être criblés de parasites.

C’est la première fois que des escargots terrestres géants africains sont repérés dans les îles Canaries ou à Tenerife – où 230 000 Britanniques ont afflué en mars de cette année seulement.

Le Réseau pour la détection et l’intervention d’espèces exotiques envahissantes dans les îles Canaries (REDEXOS) a déclaré qu’il recevait constamment de plus en plus de signalements d’observations à mesure que l’espèce se propageait.

Boffins a souligné que les gens ne devraient pas toucher les énormes escargots, qui peuvent atteindre jusqu’à 20 cm de long, car cela pourrait leur causer une infection mortelle.

Les créatures, connues scientifiquement sous le nom de Lissachatina fulica, sont généralement brun clair et arborent des bandes sombres sur leur carapace.

Les experts avertissent qu’un contact étroit avec les escargots « représente une menace importante pour la santé humaine, l’agriculture et l’écosystème en général ».

Les mollusques envahissants abritent un sinistre parasite connu sous le nom de ver pulmonaire du rat, qui peut déclencher une méningite chez l’homme.

Ils constituent également une menace pour les cultures, les fleurs et les infrastructures, en raison de leur appétit pour environ 500 espèces végétales différentes ainsi que pour la peinture et le stuc.

REDEXOS soupçonne que les escargots terrestres géants africains ont peut-être été introduits en contrebande à Tenerife pour être vendus à des collectionneurs de mollusques et de reptiles.

Les créatures sont considérées comme envahissantes en raison de leur capacité à se reproduire rapidement, en concurrence avec les espèces d’escargots indigènes.

Les escargots terrestres géants africains peuvent pondre jusqu’à 2 500 œufs par an.

REDEXOS a maintenant lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour alerter les touristes et les habitants du danger.

Ils ont partagé une série d’images des escargots pour montrer leurs caractéristiques afin d’aider les gens à reconnaître leurs coquilles distinctives.

Un porte-parole de l’organisation a exhorté les gens à appeler le 645 601 457 s’ils repèrent l’un des escargots – mais a averti qu’ils ne devraient pas s’approcher.

Ils ont ajouté: « La collaboration des citoyens est essentielle pour contrôler la propagation de cette espèce et minimiser ses effets néfastes. »

Les escargots terrestres géants africains ont tendance à prospérer dans les climats chauds et humides, bien qu’ils soient également capables de vivre dans les climats tempérés.

Ils vivent souvent le long des lisières des forêts, des berges des rivières et des ruisseaux, des arbustes, des zones agricoles, des plantations, des jardins, des zones humides et dans divers sites urbains.

Des milliers d’Américains ont été placés en quarantaine après qu’un escargot terrestre africain géant a été repéré aux États-Unis en juillet de l’année dernière.

Un jardinier communautaire en a trouvé un errant autour de New Port Richey, situé à environ 38 miles au nord-ouest de Tampa, en Floride.

La police pense qu’une femme a passé en contrebande les escargots sur un vol d’Afrique à Miami en les cachant sous sa jupe.

Deux ont ensuite été aperçus en train de ramper dans une rue animée du centre de Londres après avoir été jetés dans une boîte en carton remplie de laitue.