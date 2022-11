Alerte de temps violent émise pour certaines parties du nord de l’Illinois – Shaw Local

Apportez vos parapluies – et tenez-les fermement – si vous devez sortir ce matin. Le service météorologique national de Chicago a émis un avertissement d’orage violent et un avis de vent violent pour le centre-nord de l’Illinois. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Le service météorologique national de Chicago a émis un avertissement d’orage violent pour le nord-ouest du comté de La Salle ainsi que pour les comtés d’Ogle et de Lee dans le centre-nord de l’Illinois jusqu’à 10 h 45 HAC.

À 9 h 25 HAC, de violentes rafales produisant peu ou pas d’éclairs étaient situées le long d’une ligne s’étendant de près d’Andover à Prophetstown à 8 miles au sud-ouest de Walnut jusqu’à près de Buda, se déplaçant vers le nord-est à 45 mph.

Les emplacements concernés comprennent Dixon, La Salle-Pérou, Rochelle, Mendota, Byron, Oregon, Mount Morris, Amboy, Polo, Oglesby, Davis Junction, Earlville, Forreston, Utica, Hillcrest, Stillman Valley, Franklin Grove, Ashton et Paw Paw.

De plus, le National Weather Service a émis un avertissement de vent fort et signalé des rafales jusqu’à 70 mph. Il est conseillé aux résidents de la région de s’abriter sur place et de rester à l’écoute des alertes supplémentaires.