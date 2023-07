Un ministre du Cabinet SENIOR a laissé sa mallette top secrète sans surveillance sur le siège d’un train public.

Des témoins affirment que le chef des frontières, Robert Jenrick, a laissé la boîte rouge pendant au moins quatre minutes – une violation flagrante des règles de sécurité strictes.

Des témoins disent que le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a laissé sa mallette top secrète sans surveillance Crédit : PA

Les images montrent la boîte sur une chaise dans une voiture de première classe – et les initiés ne pouvaient pas nier qu’elle avait quitté sa vue Crédit : fourni

Le ministre, récemment interdit de conduire pour excès de vitesse multiples, n’a pas démenti avoir brièvement quitté les papiers sensibles.

Les initiés ont estimé que la boîte était «à proximité» à tout moment, mais ne pouvaient pas nier qu’elle avait quitté sa vue.

M. Jenrick, le ministre de l’Immigration, était dans un train LNER vers sa circonscription à Newark, Notts, vendredi matin.

Les images montrent la boîte sur une chaise dans un wagon de première classe.

Une famille voyageant de Peterborough à York pour une journée a repéré M. Jenrick dans le train.

Le père a déclaré: «Il était assis en première classe avec nous.

« Il est parti en direction des toilettes et ne l’a pas emporté (la boîte) avec lui. Je ne pouvais pas y croire alors nous avons pris des photos.

« Il est parti pendant environ quatre minutes. Il est revenu, a ramassé la valise et s’est dirigé vers la sortie — on ne l’a plus revu.

M. Jenrick fait face à des allégations selon lesquelles il aurait enfreint le code ministériel.

Un porte-parole de lui a déclaré: «M. Jenrick a travaillé sur le train tout au long du voyage, avec sa loge ministérielle à proximité à tout moment.

« Il s’est assis sur le siège directement à gauche de cette photo trompeuse et il a quitté le train avec sa boîte ministérielle verrouillée. »

Mais le père qui nous a envoyé la photo a ajouté : « Il l’a laissée à 100 % — c’est une affaire de documents importants, nous avons été déconcertés.

« Il y avait une dizaine d’autres personnes dans la voiture avec nous. »

En 2013, le Premier ministre de l’époque, David Cameron, a été accusé d’avoir laissé sa boîte rouge sans surveillance dans un train sur la même ligne.

No10 a insisté sur le fait que les agents de sécurité de M. Cameron gardaient un œil sur la boîte.