Alerte de santé publique émise après qu’une travailleuse du sexe séropositive ait eu plus de 200 clients

Les autorités de l’Ohio ont publié un avertissement de santé publique après avoir appris qu’une travailleuse du sexe séropositive avait eu des interactions avec plus de 200 clients.

Le bureau du shérif du comté de Washington inculpé Linda Inez Leccese de racolage après avoir été testée positive au VIH, ce qui est un crime au troisième degré. Maintenant, les deux bureau du shérif et service de police de Marietta s’efforcent de contacter au moins 211 personnes susceptibles d’avoir été en contact avec elle, afin de garantir que ces personnes soient dépistées et, si nécessaire, traitées contre le VIH.

« Nous voulons que les citoyens comprennent qu’il y aura un shérif adjoint qui contactera ces individus pour lesquels nous avons des numéros », a déclaré Mark Warden, chef adjoint du bureau du shérif du comté de Washington, lors d’une conférence de presse à laquelle participait Le Parkersburg News et Sentinel. « Ils ne sont pas en difficulté, c’est une question de sensibilisation à la santé publique. Ce n’est pas une arnaque.

Selon le bureau du shérif, au cours de son enquête sur l’affaire, ils ont découvert que Leccesse aurait sollicité un travail sexuel rémunéré, sachant qu’elle avait été testée positive au VIH depuis 2022 et qu’elle aurait pu avoir des contacts avec des personnes dans plusieurs États.

« ‘Cette affaire pourrait provenir de n’importe où de la Floride jusqu’à la côte Est, mais nous allons contacter des individus locaux », a déclaré Warden, tel que rapporté par News et Sentinel. « Cette enquête se poursuivra et des entretiens seront menés, encore une fois, pour protéger la santé du public et tenter de retrouver les autres personnes qui ont été en contact avec cet individu. »

Les responsables affirment que les personnes contactées seront référées à leur service de santé local et conseilleront à toute personne susceptible d’avoir eu un contact sexuel avec Leccese de se soumettre à des tests.