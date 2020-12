Toute personne qui se trouvait aux lieux suivants aux dates et heures ci-dessous est un contact étroit et devrait se faire tester immédiatement et s’auto-isoler pendant 14 jours quel que soit le résultat:

Anytime Fitness Berowra, 25-29 Turner Rd, Berowra le mercredi 16 décembre ou le jeudi 17 décembre entre 5h30 et 6h30.

Toute personne qui se trouvait aux lieux suivants aux dates et heures ci-dessous devrait se faire tester immédiatement et s’isoler jusqu’à ce que NSW Health fournisse de plus amples informations:

Parcours de golf d’Asquith, Lord St, Mount Colah le mardi 15 décembre entre 6h30 et 10h30.

Aura Threading et Beauty Hornsby, Westfield Hornsby le jeudi 17 décembre entre 10h et 13h20.

Avalon Beach RSL, 1 Bowling Green Lane, Avalon Beach le dimanche 13 décembre entre 20h30 et 21h15.

Club de bowling d’Avalon, 4 Bowling Green Lane, Avalon Beach le mardi 15 décembre de 18h à 20h30.

Centre de loisirs Avalon, 59 Old Barrenjoey Rd, Avalon le jeudi 17 décembre entre 11h50 et 17h20.

Massage thaïlandais et spa Barramee, 4 / 42-44 Barrenjoey Rd, Avalon le mercredi 16 décembre entre 14h et 15h30.

Club de golf Bayview, 1825 Pittwater Rd, Mona Vale le lundi 7 décembre, mardi 8 décembre ou vendredi 11 décembre entre 11 h 45 et 12 h 45.

Bunnings Belrose, Austlink Park Niangala Cl, Belrose le jeudi 17 décembre de 16h à 17h.

Barre de nouilles ChaRice, 2 / 331-335 Barrenjoey Rd, Newport le mercredi 16 décembre entre 13h et 14h30.

Coffee Brothers Mona Vale, 1 / 54-56 Darley St, Mona Vale le samedi 12 décembre entre 12h et 13h.

Coles, 381 Barrenjoey Rd, Newport le vendredi 18 décembre entre 9h et 10h.

Dan Murphy Mona Vale, 25-29 Park St, Mona Vale le jeudi 17 décembre entre 17h et 18h.

KFC Mona Vale, 1B Ponderosa Parade, Warriewood le vendredi 18 décembre de 12h à 13h.

Hôtel Kirribilli à Milsons Point, 35-37 Broughton St, Milsons Point le jeudi 17 décembre entre 12h45 et 15h.

Restaurant Lovat, 316-324 Barrenjoey Rd, Newport le vendredi 11 décembre entre 18h30 et 20h30.

Centre commercial Macquarie, Cnr Herring Rd & Waterloo Rd, Macquarie Park le dimanche 13 décembre entre 11h et 13h.

M. Green & Co North Sydney, 1/66 Berry St, North Sydney le mercredi 16 décembre de 13h à 14h.

Café et salon nourris, 17 Avalon Parade, Avalon Beach le dimanche 13 décembre entre 10h et 11h.

Toute personne qui a fréquenté les lieux suivants aux heures suivantes est considérée comme un contact occasionnel et doit se faire tester dès que possible et s’isoler jusqu’à ce qu’un résultat négatif soit reçu:

Chillbar, 74 Old Barrenjoey Rd, Avalon Beach le lundi 14 décembre ou le mercredi 16 décembre entre 10h30 et 11h30.

Olivers Pie Avalon Beach, 1 Careel Head Rd, Avalon Beach le lundi 15 décembre entre 9h et 9h15.

Cortex Gym – Cours de force et de conditionnement, 1 Bowden St, Alexandrie le mardi 15 décembre.

Centre de sports intérieurs Northern Beaches, 14 Jackson Rd, Warriewood le mardi 15 décembre entre 18h30 et 21h30.