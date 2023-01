Alerte de contamination chimique pour le bassin versant de l’Okanagan

Des inquiétudes sont exprimées au sujet de la « pire contamination chimique jamais infligée à notre planète » qui prend pied dans le bassin versant de la vallée de l’Okanagan.

Bob Hrasko, administrateur du district d’irrigation de Black Mountain (BMID), a envoyé une note aux responsables de la gestion de l’eau de toute la vallée pour les alerter de l’inquiétude croissante aux États-Unis concernant la contamination chimique causée par les PFAS ou les substances polyfluoroalkylées.

Ces substances dangereuses liées aux PFAS sont appelées «produits chimiques permanents» car elles ne se décomposent ni dans le sol ni dans l’eau.

“Le PFAS semble être le problème numéro un concernant l’approvisionnement en eau potable aux États-Unis en ce moment”, a déclaré Hrasko dans sa note.

Les produits chimiques PFAS sont utilisés dans une variété de produits manufacturés en raison de leur capacité à résister à l’eau, à la chaleur ou à l’huile, ce qui signifie également que les produits chimiques ne se décomposent pas facilement, voire pas du tout, dans l’environnement non plus.

Parce qu’ils ne se décomposent pas naturellement, les PFAS ont été associés au cancer, aux perturbations de la thyroïde, à la baisse des taux de fertilité chez les femmes, au diabète, aux problèmes de foie, aux malformations congénitales, à l’immunosuppression et plus encore.

Hrasko dit que ces composants chimiques se trouvent dans une gamme de produits, des vêtements en téflon aux vêtements en gortex, des mousses anti-incendie au fil dentaire, dans une variété de produits résistants à la chaleur, à l’eau ou aux taches.

“Ils sont partout dans notre société aujourd’hui et le problème maintenant est que les entreprises chimiques savaient que ce genre de choses pouvait être dangereux et n’en ont rien dit à personne, n’ont rien dit pendant de nombreuses années”, a déclaré Hrasko à Capital News.

Une analyse a été effectuée l’année dernière par l’Environmental Working Group (EMG) dans le but de comprendre l’étendue de la contamination des terres cultivées résultant des boues d’épuration ou des biosolides contaminés par les PFAS répandus sur les terres agricoles en raison de leurs composants riches en nutriments.

L’étude a estimé qu’environ 20 millions d’acres de terres cultivées aux États-Unis pourraient être contaminées par des boues contaminées par les PFAS.

EWG a découvert que l’Ohio conserve les registres les plus précis de tous les États pour l’épandage de boues, ayant été appliqués à environ 5 % de ses terres agricoles depuis 2011. L’extrapolation de ce chiffre au reste du pays est la façon dont le chiffre de 20 millions a été dérivé.

Les dossiers découverts par l’étude montrent que 19 milliards de livres de boues ont été utilisées comme engrais depuis 2016 dans 41 États où l’application des boues est suivie, mais pas les endroits où elles sont épandues.

On estime que 60 % des boues générées aux États-Unis sont épandues chaque année sur des terres cultivées ou d’autres champs.

Dans le Maine, les champs contaminés par les PFAS ont déjà contraint plusieurs fermes à fermer. La crainte est que les produits chimiques se retrouvent dans les cultures et le bétail, le bilan de santé publique exigé par les aliments contaminés dans le Maine étant encore inconnu.

Le Michigan fait face à une situation similaire car il découvre du bœuf et des fermes contaminés, et des preuves croissantes qui lient les boues aux problèmes de santé publique et à l’eau potable contaminée.

Hrasko a déclaré que le BMID avait testé le cours supérieur de Mission Creek et ses puits Cornish Road et Scotty Creek avec ces sources ne montrant aucun niveau mesurable pour un certain nombre des substances PFAS les plus courantes.

“Actuellement, il existe des moyens de réduire les niveaux dans l’eau grâce à un processus d’échange d’ions ou à une filtration au charbon actif granulaire”, a déclaré Hrasko dans sa note.

“Le problème est que lors de la collecte du contaminant, alors quoi ? … car il va dans la décharge et il ne se décompose pas.”

Mais sur une note plus positive, Hrasko ajoute : “L’année dernière, il y a eu énormément de recherches pour briser la forte liaison chimique entre le carbone et le fluorure et ils ont fait des progrès sur les processus pour le faire.”

Le département américain de l’Agriculture, Tom Vilsack, a qualifié la contamination des PFAS dans les fermes de “crise”, dans une lettre adressée à la délégation du Congrès du Maine en mai de l’année dernière, déclarant que “la réalité tragique de cette situation s’étend bien au-delà du Maine”.

Bien que Vilsack ait noté que la recherche sur les PFAS se poursuit, l’USDA disposait d’options limitées pour fournir un soutien, ajoutant “tout simplement, les ressources dont nous disposons ne sont pas conçues pour répondre de manière globale à l’ampleur de la crise”.

