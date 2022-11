Alerte de chute de neige pour Coquihalla, Connector et Okanagan

Entre 10 et 20 cm de neige devraient tomber dans la région

Un avertissement de chute de neige est en vigueur pour les régions du sud et du centre de l’Okanagan, de Similkameen, de Nicola et de Boundary pour lundi.

Entre 10 et 15 cm de neige devraient tomber tout au long de la journée. Environnement Canada prévoit également des vents forts du nord-ouest qui causeront de la poudrerie.

Cet avertissement survient alors qu’un système dépressionnaire du Pacifique au sud-ouest de l’île de Vancouver continue de répandre de l’humidité dans le sud de l’intérieur ce matin. La neige s’atténuera cet après-midi à mesure que la dépression se déplacera plus au sud.

Le connecteur Okanagan de Kelowna à Merritt, Coquihalla et l’autoroute 3 devrait recevoir entre 10 et 20 cm de neige ce matin, avec 5 à 10 cm attendus en soirée.

Les conducteurs sont priés de faire preuve de prudence lorsqu’ils circulent sur les routes de l’intérieur de la Colombie-Britannique. Le temps dans les montagnes peut changer soudainement, ce qui entraîne des conditions de conduite dangereuses.

@Jen_zee

jen.zielinski@bpdigital.ca

Dernières nouvellesAutoroute de CoquihallaMétéo d’Environnement CanadaAutoroute 97Neige