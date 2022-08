Alerte de chaleur excessive émise pour Bureau, Putnam ; autres avis pour le nord de l’Illinois – Shaw Local

DAVENPORT, Iowa – Le National Weather Service a émis un avertissement urgent pour une chaleur excessive à midi samedi pour certaines parties de l’ouest de l’Illinois.

L’avertissement est en vigueur jusqu’à 21 heures et affecte les comtés de Bureau et Putnam, y compris les villes de Princeton et Hennepin.

Pendant ce temps, d’autres parties du nord-ouest et du centre-nord de l’Illinois font l’objet d’un avis de chaleur.

Tout le nord de l’Illinois fait partie de prévisions météorologiques dangereuses pour le week-end.

Chaleur excessive

Le service indique que les zones sous avertissement de chaleur peuvent connaître des valeurs d’indice de chaleur de 105 à 110 degrés.

Plus largement, l’avertissement de chaleur s’étend à certaines parties du nord-est du Missouri, à l’est et au sud-est de l’Iowa et à certaines parties de l’Illinois au sud de l’Interstate 80.

Les habitants des zones touchées sont informés que la chaleur et l’humidité augmenteront le risque de maladies liées à la chaleur. Ceux qui participent à des activités récréatives ou professionnelles en plein air sont particulièrement vulnérables.

Il est conseillé aux gens de boire des liquides, de rester dans des chambres climatisées, de rechercher des espaces publics climatisés, de ne pas s’exposer au soleil et de vérifier les parents et les voisins. Les jeunes enfants et les animaux domestiques ne doivent en aucun cas être laissés sans surveillance dans les véhicules.

Ceux qui doivent être à l’extérieur doivent porter des vêtements légers et amples, prévoir des pauses fréquentes à l’ombre.

Toute personne submergée par la chaleur doit être déplacée dans un endroit frais et composer le 9-1-1, car le coup de chaleur est considéré comme une urgence nécessitant des soins médicaux immédiats.

Avis de chaleur

Les comtés suivants sont considérés comme faisant partie de l’avis de chaleur : Winnebago, Boone, Ogle, Lee, DeKalb et La Salle. Les villes de Rockford, Belvidere, Rochelle, Oregon, Byron, Dixon, DeKalb, Sycamore, Ottawa, Streator, La Salle, Mendora et Marseille sont incluses dans l’avis.

Pour les zones sous avis, des valeurs maximales de l’indice de chaleur de l’après-midi de 103 à 107 degrés sont attendues. L’avis est en vigueur jusqu’à 19 h

Les mêmes précautions que pour la chaleur excessive sont conseillées.

Perspectives météorologiques dangereuses

Les indices de chaleur pourraient atteindre les années 90 et atteindre 105 degrés, selon les prévisions publiées à 12 h 33 samedi par la station du National Weather Service à Romeoville.

Il y a aussi un risque d’orages entraînant un risque de foudre le soir venu. Les tempêtes sont prévues dans les zones au nord de la I-88 et de la I-290.

Les comtés dans les perspectives sont Winnebago, Boone, McHenry, Lake, Ogle, Lee, DeKalb, Kane, DuPage, La Salle, Kendall, Kankakee, Livingston, Iroquois, Ford, Cook, Will et certaines parties de l’Indiana.