Alerte “Danger pour la vie” AUJOURD’HUI alors que des vents de 70 mph, de fortes pluies et des inondations déclenchent un avertissement météo jaune

Une alerte «DANGER pour la vie» a été émise aujourd’hui alors que des vents de 70 mph, de fortes pluies et des inondations déclenchent un avertissement météo jaune.

Le Met Office a mis en place un avertissement météorologique pour le vent jusqu’à 11 heures ce matin pour l’Écosse, le nord de l’Angleterre et le Pays de Galles.

Les habitants de Newcastle luttent contre la pluie alors qu’un avertissement météo jaune est émis Crédit : NNP

Un avertissement de vent et de pluie a été émis dans certaines parties du Royaume-Uni Crédit : Met Office

De fortes rafales de vents de 50 à 60 mph se sont déplacées du sud pendant les premières heures de ce matin et devraient atteindre entre 60 mph et 70 mph à mesure qu’ils remontent le pays.

Les gens sont avertis de s’attendre à des dommages aux bâtiments, à des trajets plus longs, à des fermetures de routes et de ponts et à des coupures de courant.

Il y a aussi une “petite chance que des blessures et un danger de mort puissent survenir” à cause des débris volants et des grosses vagues, dit le Met Office.

Un avertissement de pluie a également été émis pour certaines parties du Royaume-Uni aujourd’hui, affectant principalement l’Écosse, mais devrait se calmer vers 9 heures du matin.

Et pour ceux qui se rendent au travail ce matin, le Met Office prévient que vos trajets pourraient être plus longs en raison des embruns et des inondations possibles sur les routes.

Il est conseillé aux gens de rester à la maison pendant ces conditions et de ne conduire que si nécessaire.

Une fois la tempête passée, il est recommandé de vérifier les parents âgés et vulnérables pour s’assurer qu’ils sont en sécurité.

Le météorologue du Met Office et expert en résilience Will Lang, qui dirige les interventions en cas de temps violent, a déclaré: «Les conditions météorologiques hivernales rigoureuses peuvent nous affecter tous, mais il est important de se rappeler que certains sont plus vulnérables que d’autres, en particulier les personnes âgées et celles qui ont une santé sous-jacente. les conditions.

“Avant les phénomènes météorologiques violents, j’encourage tout le monde à vérifier les personnes qu’ils savent susceptibles d’être vulnérables et à les aider à prendre des mesures pour rester en sécurité cet hiver.”