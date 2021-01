Une alerte Covid urgente a été émise pour un Centrelink et plusieurs lignes de train dans la banlieue ouest de Sydney.

Toute personne qui a visité Centrelink à Auburn le 14 janvier entre 15h et 16h15 a été exhortée à surveiller les symptômes et à se faire tester immédiatement s’ils apparaissent.

Le même conseil a été donné à tous ceux qui ont voyagé en train à Auburn depuis Warwick Farm le 14 janvier entre 14 h 20 et 14 h 56.

Toute personne qui a visité Centrelink à Auburn (photo) le 14 janvier entre 15h et 16h15 a été exhortée à surveiller les symptômes et à se faire tester immédiatement s’ils apparaissent

Un avertissement de santé publique a également été émis pour le train Auburn à Warwick Farm entre 8h27 et 8h58 et 13h44 à 14h16 les 14 et 15 janvier respectivement.

Alertes de train de l’ouest de Sydney De Warwick Farm à Auburn: 14 janvier, 14h20 – 14h56 Auburn à Warwick Farm: 14 janvier, 20h27 – 20h58 Auburn à Warwick Farm, 15 janvier, 13h44 – 14h16 Warwick Farm à Auburn, 15 janvier, 10 h 40 – 11 h 12 Warwick Farm à Auburn, 15 janvier, 16h28 – 16h58

Un avertissement de santé publique a également été émis pour le train Auburn à Warwick Farm entre 8 h 27 et 8 h 58 et 13 h 44 à 14 h 16 les 14 et 15 janvier respectivement.

Pendant ce temps, les personnes qui ont fréquenté un centre médical en même temps que le nouveau patient COVID-19 de Sydney sont maintenant invitées à s’auto-isoler.

L’homme de l’ouest de Sydney était le seul cas local de NSW signalé samedi.

Les enquêtes sur la source de son infection se poursuivent, mais elles sont probablement liées au groupe de magasins de bouteilles Berala, a déclaré NSW Health.

Toutes les personnes qui se trouvaient dans la salle d’attente de soins dentaires, de physiothérapie et d’imagerie de la clinique médicale et dentaire de Wentworthville entre 11 h 30 et 13 h 15 le vendredi sont désormais considérées comme des contacts étroits.

« (Ils) doivent immédiatement se faire tester et s’auto-isoler pendant 14 jours, quel que soit le résultat », a déclaré NSW Health samedi après-midi.

« Toute personne qui se trouvait dans d’autres zones de la clinique à ce moment-là devrait surveiller les symptômes et immédiatement isoler et se faire tester s’ils apparaissent. »

Tard dans la nuit de samedi, NSW Health a également informé que toute personne ayant assisté à Auburn Centrelink le jeudi 14 janvier entre 15h et 16h15 doit surveiller les symptômes et, s’ils surviennent, se faire tester immédiatement et s’auto-isoler.

Seuls 14 547 tests en Nouvelle-Galles du Sud ont été signalés à 20 heures vendredi, soit une baisse par rapport au total de 16070 de la veille.

NSW a signalé la possibilité d’assouplir les restrictions sur le Grand Sydney la semaine prochaine, mais a fermement déclaré qu’une condition était des taux de test élevés.

Les taux de test ne sont « pas là où nous voudrions qu’ils soient », a déclaré vendredi la première ministre Gladys Berejiklian aux journalistes.

Un avertissement de santé publique a également été émis pour le train Auburn à Warwick Farm entre 8h27 et 8h58 et 13h44 à 14h16 les 14 et 15 janvier respectivement.

Sans un nombre plus élevé, les autorités ne peuvent pas être sûres qu’il n’y a pas de chaînes non détectées de transmission de virus traversant la communauté, a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, Victoria surveille également de près la situation à Sydney, car elle envisage de déplacer des parties de Sydney de «rouge» à «orange» dans son système de permis de feux de circulation.

Les voyageurs des zones orange doivent encore se mettre en quarantaine pendant 14 jours, mais n’ont pas besoin de demander une exemption pour entrer à Victoria.

«Il y a clairement des zones de gouvernement local dans le Grand Sydney qui sont maintenant passées un certain nombre de jours de cas sans transmission», a déclaré le directeur de la santé Brett Sutton à Melbourne.

«J’examinerai très attentivement l’épidémiologie du grand Sydney au cours des prochains jours.