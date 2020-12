Des centaines de Sydneysiders ont été avertis d’être en alerte pour les symptômes du coronavirus après que des cas positifs se soient rendus dans une série de lieux à travers la ville.

Une alerte NSW Health lundi a révélé que des patients infectés par coronavirus avaient voyagé au-delà des plages du nord et dans le centre-ville et la banlieue est.

La liste des nouveaux lieux comprend le magasin de la ville de David Jones, le supermarché Coles à Edgecliff, Bondi Beach Woolworths et Uniqlo dans le centre commercial Pitt Street.

Onze lignes de train et de bus autour de Bondi et sur la rive nord ont également été mises en alerte.

Quiconque a visité Bondi Beach Woolworths Metro le dimanche entre 17h et 18h ou Edgecliff Coles entre 19h et 19h30 le dimanche est considéré comme un contact occasionnel et doit surveiller les symptômes.

S’ils apparaissent, il est conseillé aux personnes de se faire tester immédiatement et de s’isoler jusqu’à ce qu’un résultat négatif soit obtenu.

Le même conseil s’applique à tous ceux qui ont visité Kinokuniya sur George St le dimanche 20 décembre entre 15h et 15h45, David Jones sur Castlereagh Street entre 14h10 et 14h45, ou Uniqlo MidCity Center, dans le Pitt Street Mall, entre 16h et 16h15. pm.

Les passagers qui ont emprunté quatre lignes de bus à travers la ville tout au long de la semaine sont également considérés comme des contacts occasionnels.

La liste des voyages comprend la route 333 le lundi de 19h30 à 19h45, de la gare de Bondi Junction à Bondi Beach, Campbell Pde, le stand C et la route 333 le mardi de 9h45 à 10h00 de Bondi Beach, Campbell Pde, stand A à Bondi Junction Station.

Les voyages de la route 333 le mercredi 21 décembre qui ont été touchés comprennent un de Bondi Beach, Campbell Pde, Stand A à Taylor Square, Oxford St, Stand A entre 9h et 10h et un autre de Taylor Square, Oxford St, Stand D à Bondi Beach, Campbell Pde, Stand C entre 10h40 et 11h30.

Les trains T1 North Shore Line répertoriés incluent North Sydney à Wynyard le mercredi 16 décembre entre 13h et 13h9 et deux autres le même jour entre 8h16 et 9h05 de Waitara à Wynyard et de Wynyard à Waitara entre 16h52 et 17h31.

Le jeudi 17 décembre, des cas positifs ont voyagé sur la ligne T1 North Shore de Waitara à Wynyard entre 8 h 17 et 9 h 01 et de Wynyard à Waitara entre 18 h 40 et 19 h 22.

Une alerte a également été émise pour un train de Redfern via Town Hall à Bondi Junction le lundi 21 décembre entre 19h-19h30 et un train de Bondi Junction via Town Hall à Redfern le mardi 22 décembre entre 10h05 et 10h35.

Cela survient alors que NSW a enregistré cinq autres cas locaux de COVID-19 dans les 24 heures jusqu’à 20 heures dimanche, dont au moins quatre sont connectés au cluster Avalon.

Les lieux où le coronavirus a été détecté continuent d’apparaître partout dans le Grand Sydney

Neuf autres cas ont été découverts en quarantaine d’hôtel.

NSW Health a également annoncé lundi le 56e décès de l’État lié au COVID – un homme dans la soixantaine qui a contracté le virus en mars mais qui a récemment été testé négatif.

Il est décédé plus tôt cette semaine des suites de complications respiratoires.

C’est le premier décès lié au COVID en Nouvelle-Galles du Sud depuis le 19 septembre.

Le Premier ministre Gladys Berejiklian a déclaré lundi aux journalistes que les ordres de rester à la maison s’appliquant aux résidents des plages du nord au nord du pont de Narrabeen se poursuivraient au moins jusqu’au 9 janvier.

Le verrouillage de la zone sud de la péninsule sera en place jusqu’au 2 janvier au moins.

Cependant, un bref sursis pour les petits rassemblements intérieurs sur les plages du nord à New York et le jour de l’An a été autorisé.

Mme Berejiklian a remercié les résidents pour leur patience, mais a déclaré que les autorités sanitaires n’en savaient pas encore assez sur les origines du cluster.

« Alors que nous voyons les tendances évoluer comme nous l’espérons, il y a encore trop d’aspects inquiétants … de ne pas vraiment être en mesure d’identifier ce que nous appelons les intermédiaires, ces cas non liés », a déclaré Mme Berejiklian.

Les restrictions pour le Grand Sydney et la NSW régionale resteront en grande partie inchangées autour de NYE, mais les rassemblements en plein air dans le Grand Sydney ont été resserrés à un maximum de 50 personnes, contre 100.

Alors que quatre des cinq cas signalés lundi étaient liés au cluster Avalon, le cinquième est lié à un cas précédemment signalé sur les plages du nord dont la source d’infection reste sous enquête.

Trois cas liés à l’hôtel Belrose continuent de mystifier les autorités.

Un employé de l’hôtel âgé de 20 ans, un patron des pompiers et un client d’un magasin de bouteilles au volant avaient tous le virus en décembre, mais il n’y a pas de lien établi entre le pub et le cluster Avalon à ce stade.

Les changements pour se rassembler en plein air pour le grand Sydney surviennent après que plusieurs grands rassemblements de Noël ont été signalés, y compris une grande fête à la maison de North Bondi et des fêtes non autorisées à Bronte et Centennial Park.

Un restaurant de Newtown a été condamné à une amende de 5000 $ après que la police s’est rendue le 23 décembre et a appris que le propriétaire n’avait pas de plan de sécurité COVID.

Le ministre de la Santé, Brad Hazzard, a condamné lundi les briseurs de règles et a averti les fêtards de respecter les règles en préparation de NYE.

La NSW a également annulé lundi son projet d’accueillir les travailleurs de première ligne du COVID-19 sur l’estran de Sydney pour le feu d’artifice raccourci de NYE jeudi soir.

« C’est trop risqué pour la santé d’avoir des gens des régions et de Sydney … se rassembler tous dans la CDB », a déclaré Mme Berejiklian.

Mme Berejiklian a promis que le gouvernement trouverait une autre occasion en 2021 de reconnaître les actions des travailleurs de première ligne pendant la pandémie.

Elle a déclaré qu’il ne devrait pas y avoir de foule à New York sur l’estran de Sydney, mais que des plans de restauration ou d’hospitalité réservés dans le CBD pourraient aller de l’avant.

Les lieux d’accueil nécessiteront un permis pour opérer sur NYE.

Un laissez-passer spécial sera également nécessaire pour que les personnes puissent entrer dans les zones désignées autour de Circular Quay, North Sydney et le CBD.