L’épidémie de Covid dans le Queensland continue de s’aggraver après l’émission de 37 nouvelles alertes de lieu mercredi après-midi, notamment des discothèques populaires, des bars, un centre commercial de Westfield et un TAFE.

Hamilton Hotel a été ajouté à la liste des lieux d’alerte élevée après qu’un client infecté par Covid a visité le bar pendant trois heures mardi.

Pendant ce temps, des restrictions strictes contre les coronavirus seront appliquées lors des célébrations de Pâques à Byron Bay après que la Nouvelle-Galles du Sud ait enregistré un nouveau cas.

Le premier ministre Gladys Berejiklian a annoncé de nouvelles règles pour le hotspot de vacances de l’extrême nord de la Nouvelle-Galles du Sud et les zones gouvernementales environnantes de Ballina, Tweed et Lismore, qui entreront en vigueur à 17 heures mercredi et se poursuivront pendant le long week-end de Pâques jusqu’à minuit le 5 avril.

Le dernier cas de NSW est lié au cluster de Brisbane déclenché par une infirmière d’hôpital infectée qui a sans le savoir propagé le virus lors d’une fête de poule à Byron Bay la semaine dernière.

L’homme du nord de la Nouvelle-Galles du Sud, âgé d’une vingtaine d’années, a été testé positif mardi soir après s’être assis à proximité d’une fête de poule infectée du Queensland au Byron Beach Hotel vendredi dernier. Il est maintenant isolé.

Les rassemblements dans les maisons, y compris les propriétés de location de vacances, ont été limités à un maximum de 30 personnes dans les quatre zones de gouvernement local du nord de NSW.

Les espaces publics intérieurs, y compris les lieux d’accueil, doivent revenir à la règle d’une personne par quatre mètres carrés pendant le port de les masques dans les magasins, les transports en commun et les taxis seront obligatoires.

Les masques sont désormais obligatoires dans toutes les entreprises, les taxis et les transports en commun à Byron Bay et dans les collectivités locales environnantes de Tweed, Ballina et Lismore. Sur la photo, une serveuse portant un masque à Byron Bay mercredi

Le dernier cas de NSW s’est rendu au Byron Beach Hotel (photo) vendredi soir dernier, où l’homme âgé d’une vingtaine d’années était assis à proximité d’une fête de poule infectée du Queensland.

Plus de lieux à Byron Bay ont également été ajoutés à la liste des sites d’exposition au COVID-19 de NSW Health, y compris un bar à hamburgers, un magasin de surf et un magasin de vêtements pour femmes.

Deux sites Ballina ont également été ajoutés après que l’affaire NSW se soit rendue dans une taverne et un terrain de golf alors qu’elle était sans le savoir contagieuse le dimanche 28 mars.

Quiconque a assisté à la La taverne Henry Rous le dimanche de 13h20 à 14h20 ou la boutique du pro du Ballina Golf and Sports Club de 14h25 à 14h35 doit immédiatement se faire tester et s’isoler jusqu’à ce que NSW Health vous conseille.

Nouvelles restrictions NSW Les restrictions suivantes s’appliquent aux collectivités locales de Byron Bay, Ballina, Tweed et Lismore, qui entrent en vigueur à partir de 17 h le mercredi (31 mars) et se poursuivent pendant Pâques jusqu’à 23 h 59 le lundi 5 avril. – Réunions à domicile limitées à 30 personnes, y compris les locations de vacances – Règle d’une personne par mètre carré dans les espaces intérieurs publics, y compris les lieux d’accueil – Les clients doivent être assis à tout moment dans les salles – Masques obligatoires dans les commerces, transports, taxis

NSW Health a adopté une approche prudente pour minimiser le risque de transmission ultérieure.

‘Nous voulons que vous limitiez le nombre de personnes qui viennent chez vous à 30 et, comme nous le savons, pendant cette période de l’année, il peut y avoir des fêtes à la maison ou d’autres événements », a déclaré Mme Berejiklian mercredi.

«Nous voulons que tous ceux-ci soient limités à 30 et assurez-vous d’avoir une liste de tous ceux qui ont assisté ou qui fréquentent votre domicile.

Tous les espaces publics intérieurs, y compris les lieux d’accueil, doivent revenir à la règle des quatre mètres carrés, où les clients doivent rester assis en tout temps.

« La bonne nouvelle dans tout cela est que nous ne disons pas aux entreprises de fermer vos portes, bien au contraire », a déclaré Mme Berejiklian.

«Nous disons que vous pouvez garder vos portes ouvertes, mais en raison du risque qui existe, nous voulons que vous soyez très prudent.

« Jusqu’à la fin de Pâques, vous pouvez garder vos portes ouvertes, mais assurez-vous de revenir à la règle des quatre mètres carrés et assurez-vous que tous vos clients sont assis et ne se lèvent pas et ne se mélangent pas. »

« Compte tenu de ce qui a été identifié depuis 20 heures hier soir, la communauté et nos citoyens comprendraient pourquoi nous prenons ces mesures. »

Gladys Berjiklian (photo de mercredi) a annoncé les nouvelles restrictions, qui entreront en vigueur mercredi à 17 heures et se poursuivront pendant le long week-end de Pâques jusqu’au 5 avril à minuit.

Les restrictions viennent alors que des milliers de personnes affluent à Byron Bay pour le Bluesfest de ce week-end. Sur la photo, un garde de sécurité s’occupe de l’entrée du festival mercredi

NOUVEAUX LIEUX DU SUD DU PAYS DE GALLES SUR ALERTE Ballina Taverne Henry Rous, 117, rue River Dimanche 28 mars de 13h20 à 14h20 East Ballina, Ballina Golf and Sports Club (Boutique du pro), avenue Jameson Dimanche 28 mars de 14h25 à 14h35 Byron Bay Betty’s Burgers & Concrete Co – Patrons qui se sont assis dans l’allée (Feros Arcade) Samedi 27 mars de 11h à 12h Mouton noir à Byron Bay Samedi 27 mars de 12h30 à 12h40 Byron Beach Hotel à Byron Bay Vendredi 26 mars de 19h15 à 21h Vêtements Ghanda à Byron Bay Samedi 27 mars de 12h à 12h15 Mokha Café – Patrons assis à l’intérieur ou à l’extérieur de la salle (pas dans la ruelle de Feros Arcade) Samedi 27 mars de 11h00 à 12h00 Mokha Café – Patrons assis dans l’allée (Feros Arcade) Samedi 27 mars de 11h00 à 12h00 Quiksilver Byron Bay Samedi 27 mars de 12h40 à 12h45 Tiger Lily Byron Bay Samedi 27 mars de 12h25 à 12h30 Ewingsdale La ferme Byron Bay à Ewingsdale Dimanche 28 mars de 8h45 à 10h30 Restaurant Three Blue Ducks – Terrasse à Ewingsdale Dimanche 28 mars de 8h45 à 9h30 Parc Suffolk Park Hotel Bottle Shop à Suffolk Park Samedi 27 mars de 19h30 à 19h45 Boulangerie Suffolk à Suffolk Park Samedi 27 mars de 14h45 à 15h15 Suffolk Beachfront Holiday Park – Toilettes communes pour femmes dans le parc Suffolk Vendredi 26 mars de 16h00 à 20h30 Samedi 27 mars de 16h00 à 20h30 Dimanche 28 mars de 16h00 à 20h30

Le cas infecté a été notifié après 20 heures mardi et sera inclus dans les chiffres NSW de jeudi.

Il a été informé lundi qu’il s’était rendu dans un lieu préoccupant, le Byron Beach Hotel vendredi soir dernier.

Il s’est immédiatement présenté pour un test et s’est auto-isolé.

L’homme reste isolé tandis que ses contacts familiaux et plusieurs amis qui se trouvaient à l’hôtel avec lui ont été testés négatifs.

Un certain nombre d’alertes de santé publique ont été émises pour des sites à Byron Bay après un cas infecté du groupe Queensland regroupant plusieurs entreprises le samedi 27 mars.

Ils comprennent des Boards in the Bay entre 12h40 et 12h45, la pharmacie centrale de Byron Bay entre 13h15 et 13h10, Main Street Burger Bar entre 13h15 et 13h20 Surf, Dive & Ski entre 13h25 et 13h30 et Ghanda sur Lawson Street entre 12h et 12h30.

Toute personne qui a fréquenté les sites énumérés en même temps doit se faire tester et s’auto-isoler jusqu’à ce qu’elle reçoive un résultat négatif.

Les habitants de Byron Bay sont en état d’alerte après qu’un homme âgé d’une vingtaine d’années a été testé positif. Sur la photo, le personnel médical fait contrôler sa température à l’extérieur du club de surf Byron à Byron Bay mercredi

Byron Bay se prépare à accueillir des milliers de fêtards pour le Bluesfest, qui est actuellement prévu pour ce week-end.

NSW Health travaille avec les organisateurs du Bluesfest concernant l’événement, qui a déclaré aux festivaliers mercredi après-midi qu’il fournirait une mise à jour « bientôt ».

Les résidents des régions de Byron, Tweed, Lismore et Ballina sont vivement encouragés à ne pas voyager en dehors de la région pendant les vacances de Pâques.

« C’est notre forte préférence – ce ne sera pas obligatoire mais c’est notre très forte préférence – que si vous vivez dans l’une de ces quatre zones de gouvernement local, vous ne vous déplacez pas en dehors de ces zones », a déclaré Mme Berejiklian.

« Nous ne contrôlerons pas cela, mais c’est un conseil très fort … s’il y a une transmission communautaire, nous ne voulons pas qu’elle soit diffusée dans d’autres parties de la Nouvelle-Galles du Sud. »

Il n’était pas prévu de fermer la frontière NSW-Queensland, ni de resserrer davantage les restrictions, a-t-elle déclaré aux journalistes.

Mme Berejiklian a averti plus tôt cette semaine que NSW devrait se préparer à de nouvelles infections après l’imposition d’un verrouillage de trois jours dans le Grand Brisbane.

Des cas ont également été identifiés comme se rendant sur la Gold Coast et Toowoomba.

Elle a également exhorté les habitants de Nouvelle-Galles du Sud à annuler les vacances de Pâques dans le Queensland, les avertissant qu’ils pourraient y rester piégés si le verrouillage de Brisbane était prolongé.