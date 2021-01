Un grand centre commercial et un supermarché de Sydney ont été exposés au coronavirus, forçant des milliers de personnes à l’isolement.

Le supermarché Thai Hung à Marrickville, le centre commercial Bankstown Central et le centre Bankstown Service NSW ont tous été visités par des personnes infectées par le coronavirus, a annoncé NSW Health dimanche soir.

Quiconque s’est rendu au supermarché d’Illawarra Road, Marrickville le 31 décembre entre 15h45 et 16h45 doit se faire tester immédiatement et s’isoler jusqu’à ce qu’un résultat négatif soit reçu.

Il en va de même pour ceux qui ont visité le centre commercial de North Terrace, Bankstown le 6 janvier entre 11h30 et 14h, sont entrés dans les magasins Target, Myer, Smiggle, Big W et Best and Less et ont visité Porto dans l’aire de restauration.

La même alerte s’applique aux clients qui ont visité le centre commercial Big W, Smiggle et Porto dans l’aire de restauration le 8 janvier entre 13h et 14h30.

Les clients qui ont visité le centre de Bankstown Service NSW sur North Terrace, Bankstown le 8 janvier entre 11h45 et 13h doivent également se faire tester et s’isoler jusqu’à ce qu’un résultat négatif soit reçu.

Les acheteurs qui se trouvaient au Bansktown Center en même temps que la personne infectée par le coronavirus visitée mais qui ne se sont pas rendus dans les magasins spécifiques mentionnés par NSW Health devraient surveiller les symptômes et, s’ils se produisent, se faire tester immédiatement et s’isoler jusqu’à ce qu’un résultat négatif reçu.

Cela vient après que les trois nouveaux cas de coronavirus de NSW, des contacts étroits que les traceurs de contact ont manqués, se soient déplacés dans la communauté alors qu’ils étaient infectieux, a admis le responsable de la santé de l’État.

Les nouveaux cas surviennent alors que des milliers de résidents de Sydney célèbrent le « jour de la liberté » après avoir été bloqués depuis avant Noël.

Les trois nouveaux cas, deux liés au cluster Berala et un au cluster des plages du nord, sont tous des contacts étroits de cas connus.