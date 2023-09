Alerte climatique du chef de l’ONU : « L’humanité a ouvert les portes de l’enfer »

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré aux dirigeants du monde que la dépendance de l’humanité aux combustibles fossiles avait « ouvert les portes de l’enfer » alors qu’il ouvrait une réunion sur le climat où les principaux pollueurs, la Chine et les États-Unis, étaient visiblement absents.

Malgré la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes et les températures mondiales record, les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter et les sociétés pétrolières et gazières engrangent d’importants bénéfices.

Guterres a ainsi présenté le « Sommet sur l’ambition climatique » comme un forum « pragmatique » où les dirigeants ou les ministres annonceront des actions spécifiques qui permettront de respecter leurs engagements au titre de l’Accord de Paris.

Dans son discours d’ouverture mercredi, il a évoqué l’avenir de 2023. mais a souligné : « L’avenir n’est pas figé : c’est aux dirigeants comme vous d’écrire.

« Nous pouvons encore limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré. Nous pouvons encore construire un monde d’air pur, d’emplois verts et d’énergie propre à un prix abordable pour tous », a-t-il déclaré, faisant référence à l’objectif considéré comme nécessaire pour éviter une catastrophe climatique à long terme.

Après avoir reçu plus de 100 candidatures, l’ONU a finalement publié mardi soir une liste de 41 intervenants qui ne figuraient pas la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon ou l’Inde.

Plusieurs dirigeants majeurs n’ont pas pris la peine de se rendre à New York pour l’Assemblée générale des Nations Unies de cette année, notamment le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre britannique Rishi Sunak, qui se sont dit trop occupés.

Le président américain Joe Biden, qui s’est adressé à l’Assemblée générale mardi, a envoyé son envoyé pour le climat John Kerry à la réunion – bien que Kerry ne soit pas autorisé à prendre la parole dans le segment réservé aux « acteurs et acteurs ».

« Il ne fait aucun doute que l’absence d’un si grand nombre de dirigeants des plus grandes économies et émetteurs mondiaux aura clairement un impact sur les résultats du sommet », a déclaré Alden Meyer du groupe de réflexion sur le climat E3G.

Il a blâmé des problèmes concurrents – du conflit ukrainien aux tensions entre les États-Unis et la Chine et l’incertitude économique croissante – mais aussi le pouvoir de lobbying de l’industrie des combustibles fossiles.

Catherine Abreu, directrice exécutive de l’organisation à but non lucratif Destination Zero, a déclaré que c’était « peut-être une bonne nouvelle que Biden n’ait pas de temps de parole au sommet » parce que les États-Unis continuent de développer leurs projets de combustibles fossiles même s’ils réalisent des investissements historiques. dans les énergies renouvelables.

«Je considère cela comme une correction par rapport aux sommets précédents, où les dirigeants ont eu l’opportunité de s’attribuer le mérite de leur leadership climatique sur la scène mondiale, tout en poursuivant leurs projets de développement des combustibles fossiles et en continuant à faire reculer la crise climatique. à la maison », a-t-elle ajouté.

Si les États-Unis ne monteront pas à la tribune, la Californie sera représentée par le gouverneur Gavin Newsom. De Grande-Bretagne, le maire de Londres, Sadiq Khan, sera également présent.

L’événement est le plus grand sommet sur le climat à New York depuis 2019, lorsque .

La colère monte parmi les militants pour le climat, en particulier parmi les jeunes, qui se sont rendus par milliers le week-end dernier à la « Marche pour mettre fin aux combustibles fossiles » à New York.

Les observateurs sont cependant impatients de voir ce que disent le Premier ministre canadien Justin Trudeau et la présidente de l’Union européenne Ursula von der Leyen, tant sur leurs propres objectifs que sur leurs engagements financiers en faveur du monde en développement.