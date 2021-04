Sept fois champion du monde Lewis Hamilton salué Sebastian vettel jeudi comme son favori Formule Un rival au fil des ans. Sans parler de l’ancien coéquipier de Mercedes Nico Rosberg, qui a battu le Britannique au titre 2016 dans une bataille féroce et souvent amère entre les deux, Hamilton a fait l’éloge de l’ancien pilote Ferrari. Les deux hommes sont apparus ensemble lors d’une conférence de presse virtuelle avant le Grand Prix d’Émilie-Romagne du week-end sur le circuit italien d’Imola, avec le quadruple champion Vettel au volant d’Aston Martin. On a demandé aux deux de nommer leur rivalité préférée dans l’histoire de la Formule 1.

«J’ai une très mauvaise mémoire, mais je vais dire que les miennes et les batailles de Seb sont mes préférées jusqu’à présent», a déclaré Hamilton, le pilote le plus titré de tous les temps dans le sport, dont le principal rival est désormais Max Verstappen de Red Bull.

«Sachant que je courais contre un pilote incroyable, et pas seulement ça, mais un grand homme en Seb… et que nous courions contre une autre équipe, il était chez Ferrari qui était très fort à l’époque.

«Il nous a fallu beaucoup de temps à tous les deux pendant cette période, pour rester concentrés, pour livrer le week-end, le week-end. Bien que ce fût une période difficile pour nous, je pense que cela nous a probablement rapprochés aussi parce que le respect que nous avons entre nous est énorme.

Vettel, qui a remporté ses titres avec Red Bull de 2010-13 et a lutté pour la forme ces dernières années, a été finaliste à Hamilton en tant que pilote Ferrari aux championnats 2017 et 2018.

L’Allemand a choisi les batailles de la fin des années 1990 entre Michael Schumacher et Mika Hakkinen ainsi que les affrontements épiques antérieurs entre les champions Ayrton Senna et Alain Prost pour leur intensité et leurs différences de caractère.

«À l’époque, il y avait, je pense, une certaine intensité parce que les gens n’étaient pas aussi tolérants qu’aujourd’hui et probablement pas aussi mûrs. Il y avait aussi beaucoup d’amertume et de haine », a-t-il dit.

«Nous avons parcouru un long chemin depuis pour peut-être ne plus avoir ces combats intenses, principalement hors piste. Je pense que sur piste, les combats sont toujours très intenses mais vous ne verrez probablement plus quelque chose comme ça à l’avenir.

Hamilton a déclaré que la rivalité avec Verstappen, qui pourrait ruiner la candidature du joueur de 36 ans pour un huitième titre record cette année, était différente de celle avec Vettel.

«Il n’a pas l’expérience de Seb mais il a évidemment la chance d’être un futur champion. Que ce soit maintenant ou plus tard dépend du travail que l’équipe et moi effectuons en fin de compte. »

