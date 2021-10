Alerte bouleversée par le football universitaire: un expert choisit les outsiders de la semaine 5 avec les meilleures chances de gagner

Cela a été l’année des bouleversements dans le football universitaire, mais nous, ici à The Underdog Challenge, allons toujours nous vanter. Pendant quatre semaines, votre quatuor bien-aimé se situe au-dessus de 0,500 dans la sélection des outsiders pour gagner directement. Ceci, mes amis, n’est pas une tâche facile, peu importe à quel point la saison 2021 a été imprévisible.

Un rappel sur le déroulement de notre concours : chaque expert choisit trois outsiders à gagner. Si l’outsider réussit, l’expert obtient autant de points que l’équipe était outsider via la ligne de pari.

Voici notre classement sur quatre semaines :

ENDROIT NOM ENREGISTRER POINTS 1 Bill Bender 7-5 39 2 Bill Trocchi 6-6 39 3 Zac Al-Khateb 7-5 36,5 4 Mike DeCourcy 5-7 24,5

Passons aux bouleversements.

Bill Bender, rédacteur en chef du football universitaire

No. 9 Notre Dame (+1,5) contre No. 7 Cincinnati

Il s’agit plutôt d’un toss-up à notre avis. Notre Dame est un outsider à domicile contre une école du Groupe des 5 ? Cincinnati pose un défi avec Desmond Ridder et Jerome Ford, et les Irlandais ont besoin de trouver un jeu de course fiable. Pourtant, Notre Dame fera suffisamment de jeux sur la défense et les équipes spéciales pour passer devant les Bearcats, peut-être en prolongation.

TCU (+5,5) contre Texas

Texas a doublé Texas Tech 70-35 au cours de la semaine 4 et TCU a perdu dans un match de rivalité contre SMU. Les deux équipes sont incohérentes, ce qui signifie probablement qu’une autre fusillade est à venir. Les demi offensifs Bijan Robinson et Zach Evans devraient avoir de gros matchs, mais gardez à l’esprit que les Horned Frogs ont trouvé un moyen de gagner les deux dernières rencontres et six des sept dernières.

Louisville (+6,5) à Wake Forest

Les Cardinals ont rebondi depuis la défaite contre Ole Miss lors de la fête du Travail. Il s’agit d’une bataille de quarterback amusante entre Malik Cunningham et Sam Hartman. Cunningham a marqué au moins deux touchés au sol à chaque match cette saison. Cela ressemble plus à un toss-up, et c’est l’un de ces bouleversements ACC que vous pouvez voir venir.

Mike DeCourcy, rédacteur principal

N°14 Michigan (+1,5) au Wisconsin

Le pouvoir du Camp Randall est tel que les Badgers sont favorisés même s’ils n’ont pas encore donné d’indication réelle qu’ils peuvent remporter une victoire contre une équipe sérieuse d’un collège majeur. Ils ont été deux fois sur le ring contre des joueurs de premier plan (Penn State, Notre Dame) et se sont à chaque fois fanés comme un glaçon au soleil à l’arrivée du quatrième quart-temps. Le Wisconsin a été dominé dans ces matchs par un score combiné de 40-6. OK, donc Michigan ne valait rien dans les 15 derniers contre Rutgers, mais c’est différent quand vous protégez une avance.

No. 12 Ole Miss (+14,5) au No. 1 Alabama

Il y a deux matchs SEC cette semaine que ce concours invite un participant à considérer : celui-ci et le match Arkansas-Georgia dans lequel les Dawgs sont favorisés par 18.5. Bien que l’Arkansas ait été formidable à ce jour et semble avoir une chance, la différence est que la Géorgie semble actuellement être la meilleure équipe du pays, et l’Alabama essaie (raisonnablement, étant donné la surabondance de talents d’élite nés dans la NFL) de rétablir elle-même comme la puissance prééminente de la nation. Peut-être que le Tide montrera qu’ils sont de retour ce week-end. Et peut-être que Lane Kiffin va me rapporter plus de deux touchés au classement.

No. 9 Notre Dame (+1,5) contre No. 7 Cincinnati

Permettez-moi de prendre ce moment pour assurer à ceux qui suivent le concours que même si moi, en tant que novice du jeu qui n’a pas parié sur un match de football depuis plus de deux décennies, je suis sacrément proche de 0,500 en choisissant des gagnants parmi les équipes qui devraient perdre – les paris sportifs sont loin d’être aussi faciles. Cette offre est pour le plaisir. S’il y avait de l’argent réel en jeu, je soupçonne que mon record se situerait autour de 0-12. Cela dit, je soupçonne que la pression écrasante exercée sur les Bearcats pour maintenir leur rêve des éliminatoires du football universitaire sera trop forte pour eux sur la route contre un groupe très compétent de Fighting Irish.

Bill Trocchi, rédacteur en chef

Maryland (+3,5) contre le n°5 de l’Iowa

Je recommence – le chien de la maison un jeudi/vendredi soir. Syracuse a réussi vendredi dernier, Louisville la semaine précédente. Viennent maintenant les Terps, qui sont peut-être le 4-0 le plus silencieux du pays. Le Maryland a remporté des victoires sur la Virginie-Occidentale et l’Illinois sur le curriculum vitae et Pro Football Focus a le quart-arrière Taulia Tagovailoa comme le QB le mieux classé du pays. La défense de l’Iowa est évidemment d’élite, mais l’ambiance étrange du vendredi soir pourrait être trop forte pour une équipe qui attend toujours de se lancer offensivement.

Charlotte (+11,5) à Illinois

L’Illinois a déjà perdu contre une équipe de C-USA à domicile (UTSA) et n’a tout simplement pas l’air bien depuis qu’il a battu le Nebraska lors de la semaine 0. Le quart-arrière Brandon Peters n’a pas encore perdu son emploi, mais depuis son retour d’une blessure à l’épaule subie contre le Nebraska, il est 24-pour-52 pour 285 verges, sans touché et huit sacs en deux matchs. Pendant ce temps, Charlotte a une fiche de 3-1 et le quart senior Chris Reynolds a lancé pour plus de 300 verges à deux reprises. L’Illinois mérite d’être favorisé, mais ce ne serait pas un choc de voir les 49ers en voler un dans ce qui devrait être une atmosphère calme avec le coup d’envoi local de 11 heures.

UConn (+14,5) à Vanderbilt

Cela ne m’apporte aucune joie. Je suis un commodore, et les Dores sont venus pour moi lors de la semaine 2 à Colorado State dans cet espace. Mais ce matraquage de Géorgie la semaine dernière va laisser une gueule de bois. UConn montre des signes de vie, marquant ses premiers points contre la concurrence FBS il y a deux semaines et atteignant presque les heures supplémentaires la semaine dernière contre le Wyoming invaincu. Je crois que Clark Lea est la réponse à long terme chez Vandy, mais il n’a pas de pièces d’échecs avec lesquelles travailler en première année.

Zac Al-Khateeb, producteur de contenu

Maryland (+3,5) contre le n°5 de l’Iowa

Les matchs du vendredi ne sont généralement pas de bon augure pour les équipes en visite, surtout lorsque leur prochain adversaire (Penn State) se classe parmi les cinq premiers. Mais les Hawkeyes ne peuvent pas regarder au-delà d’une équipe invaincue du Maryland qui aimerait ajouter une victoire de renom à son curriculum vitae. La force de cette équipe de l’Iowa a été sa défense – produisant trois touchés et une sécurité cette saison – mais elle fait face à son test le plus difficile de l’année avec le quart-arrière du Maryland Taulia Tagovailoa. Il a complété 75,5% de ses passes pour 1 340 verges et 10 touchés, et peut absolument marquer contre les Hawkeyes.

N°14 Michigan (+1,5) au Wisconsin

Que doit faire le Michigan pour surmonter son statut d’outsider ? Bien sûr, les Wolverines n’ont pas pu repousser Rutgers, invaincu auparavant, mais ont néanmoins gagné 20-13 pour commencer 4-0 pour la première fois depuis 2017. La prochaine étape consiste à vaincre une équipe talentueuse du Wisconsin dont les deux défaites sont survenues contre Penn State, invaincu. et Notre-Dame. Le Michigan n’a pas gagné à Madison depuis 2001, mais une victoire samedi contribuerait grandement à renverser le récit autour de l’équipe de Jim Harbaugh. Recherchez le Michigan – stimulé par une forte attaque précipitée et quelques lancers opportuns – pour enfin franchir cet obstacle.

No. 7 Notre Dame (+1,5) contre No. 9 Cincinnati

Quelle période de deux semaines pour Brian Kelly, qui est devenu samedi l’entraîneur le plus victorieux de Notre-Dame et affronte maintenant son ancienne équipe de Cincinnati pour la première fois. Notre Dame doit mieux jouer contre les Bearcats que contre les Badgers, mais elle a montré à maintes reprises cette saison qu’elle pouvait gagner des matchs serrés. Cela a peut-être pris 15 quarts, mais les Fighting Irish ont finalement tout rassemblé dans une explosion de 31 points au quatrième quart contre le Wisconsin. L’équipe de Kelly poursuivra cet élan dans son match contre les Bearcats, remportant une autre victoire serrée.