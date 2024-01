Alerte aux voyageurs aux Bahamas : les États-Unis émettent une alerte aux voyageurs pour les Bahamas en raison de l’augmentation du taux de criminalité

Le Département d’État américain a lancé un nouvel avertissement aux Américains voyageurs s’est dirigé vers les Bahamas en raison de crimes violents qui ont touché la population locale.

Le consultatifpublié le 26 janvier, a exhorté les voyageurs à « faire preuve d’une prudence accrue » s’ils décident de visiter ce pays des Caraïbes.

Ce qu’il faut savoir sur les conseils aux voyageurs américains pour les Bahamas

Selon le Département d’État, la majorité des crimes – qui comprennent des cambriolages, des vols à main armée et des agressions sexuelles – ont eu lieu sur l’île de New Providence, siège de la capitale des Bahamas, Nassau, et sur l’île de Grand Bahama.

“A Nassau, nous avons exercé une vigilance accrue dans le quartier ‘Over the Hill’ (au sud de Shirley Street), où la violence entre gangs a entraîné un taux d’homicides élevé affectant principalement la population locale”, indique l’alerte du gouvernement. Des crimes violents se produisent « à la fois dans les zones touristiques et non touristiques », selon l’alerte, c’est pourquoi le Département d’État exhorte les voyageurs à « être vigilants lorsqu’ils séjournent dans des propriétés de location de vacances à court terme où les sociétés de sécurité privées ne sont pas présentes ».

Le Département d’État a également suggéré aux voyageurs américains d’éviter les activités telles que les excursions en bateau avec des embarcations de plaisance commerciales, car elles ne sont « pas systématiquement réglementées ».

“Les embarcations peuvent être mal entretenues et certains opérateurs peuvent ne pas avoir de certifications de sécurité. Examinez et tenez toujours compte des alertes météorologiques et maritimes locales avant de vous engager dans des activités nautiques”, selon le Département d’État. “Les opérateurs de motomarines commerciales ont le pouvoir discrétionnaire d’exploiter leurs navires quelles que soient les prévisions météorologiques ; des blessures et des décès ont eu lieu. En raison de ces problèmes de sécurité, le personnel du gouvernement américain n’est pas autorisé à utiliser des locations de jet-ski exploitées de manière indépendante à New Providence et sur les îles Paradise.”

L’ambassade des États-Unis aux Bahamas a émis une alerte de sécurité mercrediconseillant aux “citoyens américains d’être conscients que 18 meurtres ont eu lieu à Nassau depuis le début de 2024”.

“Des meurtres ont eu lieu à toute heure, y compris en plein jour, dans les rues”, indique le communiqué. “Les représailles des gangs ont été le principal motif des meurtres de 2024.”

Conseils de sécurité pour voyager aux Bahamas

Si vous décidez de voyager aux Bahamas, le Département d’État a partagé une liste de contrôle des choses à faire et à ne pas faire pour aider les Américains à rester en sécurité.

Ne répondez pas à votre porte à votre hôtel/résidence à moins de savoir de qui il s’agit.

Ne résistez pas physiquement à toute tentative de vol.

Inscrivez-vous au programme d’inscription Smart Traveler (STEP) pour recevoir des alertes et faciliter votre localisation en cas d’urgence.

Consultez le rapport sur la sécurité du pays pour les Bahamas.

Préparez un plan d’urgence pour les situations d’urgence et médicales. Consultez la liste de contrôle du voyageur.

Visitez la page CDC pour obtenir les dernières informations sur la santé des voyageurs liées à votre voyage.

L’ambassade de Nassau a également publié sa propre liste de précautions de sécurité pour les voyageurs américains.

Soyez extrêmement prudent dans la partie est de l’île de New Providence (Nassau).

Soyez prudent lorsque vous marchez ou conduisez la nuit.

Faites profil bas.

Soyez conscient de votre environnement.

Passez en revue vos plans de sécurité personnels.