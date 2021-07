Alerte aux ouragans émise en Floride

Une veille d’ouragan a été émise pour certaines parties de la côte ouest de la Floride.

Des ondes de tempête « potentiellement mortelles », des inondations et des tornades isolées sont possibles.

Des zones isolées de la Floride pourraient voir jusqu’à 15 pouces de pluie.

VERO BEACH, Floride – Un avertissement d’ouragan a été émis mardi le long de la côte ouest de la Floride alors que la tempête tropicale Elsa passait au-delà de Key West et dans les eaux chaudes du golfe du Mexique, où la tempête pourrait retrouver sa force d’ouragan avant de toucher terre sur le Sunshine State .

L’avertissement d’ouragan était en vigueur d’Egmont Key à la rivière Steinhatchee. Un avertissement d’ouragan signifie que des conditions d’ouragan sont attendues quelque part dans la zone d’avertissement, dans ce cas dans les prochaines 24 heures, selon le National Hurricane Center.

« Les préparatifs pour protéger la vie et les biens doivent être achevés à la hâte », a déclaré le centre anti-ouragan.

La tempête était centrée à environ 180 milles au sud de Tampa, en Floride, à partir de 14 heures HAE mardi, entraînant des vents soutenus de 70 mph, a déclaré le National Hurricane Center dans un avis.

La tempête se déplaçait vers le nord-nord-ouest à 9 mph, beaucoup plus lentement que son rythme record de plus de 30 mph la semaine dernière.

L’aéroport international de Key West a mesuré une rafale de vent de 59 mph.

Les vents de la force des tempêtes tropicales s’étendent vers l’extérieur jusqu’à 70 milles de son centre. De fortes rafales de vent et de fortes pluies ont balayé certaines parties du sud de la Floride mardi matin. Des ondes de tempête « potentiellement mortelles », des inondations et des tornades isolées étaient également possibles, a averti l’avis.

AccuWeather prévoit qu’Elsa touchera terre au nord de Tampa mercredi matin. L’aéroport international de Tampa devrait fermer ses portes mardi à 17 heures

Jusqu’à 8 pouces de pluie sont possibles à travers les Keys et dans les parties sud-ouest et ouest de la péninsule de Floride, avec des poches isolées pouvant voir 15 pouces, a déclaré AccuWeather.

Précédemment: 180 000 Cubains fuient leurs maisons alors que la tempête tropicale Elsa frappe le rivage

Le gouverneur Ron DeSantis a décrété l’état d’urgence pour plus de deux douzaines des 67 comtés de l’État. Lors d’un point de presse mardi matin, DeSantis a rappelé aux résidents de ne pas se concentrer sur le soi-disant « cône de préoccupation » d’Elsa, car les « impacts de la tempête sont attendus bien en dehors de cette zone ».

« Et si vous regardez à quoi ressemble la tempête, elle est incroyablement déséquilibrée vers l’est », a déclaré DeSantis. « Donc, la plupart des précipitations vont être à l’est du centre de la tempête. »

Le président Joe Biden a approuvé une déclaration d’urgence pour l’État, ce qui signifie que le gouvernement fédéral financera 75% des coûts d’évacuation et de soutien aux abris.

Le comté de Miami-Dade, que DeSantis a retiré de la liste d’urgence, n’a pas été entièrement épargné. De fortes pluies et des vents forts ont été signalés, et la foudre lundi soir a forcé les équipages à suspendre la recherche des victimes de l’effondrement de la copropriété du 24 juin à Surfside, ont déclaré des responsables.

La base aérienne MacDill près de Tampa a évacué des avions vers la base aérienne McConnell à Wichita, Kansas, avant la tempête.

Elsa a glissé à l’ouest des Florida Keys mardi matin et devait se déplacer près ou au-dessus de parties de la côte ouest de la Floride plus tard mardi et mercredi.

« Un lent renforcement est prévu jusqu’à ce soir, et Elsa pourrait être proche de la force d’un ouragan avant de toucher terre en Floride », a déclaré l’avis. « Un affaiblissement est attendu après son déplacement vers l’intérieur des terres. »

La surveillance des ouragans a été émise pour le centre-ouest et la côte de Big Bend de la Floride, d’Egmont Key à la rivière Steinhatchee. Une veille de tempête tropicale a été émise pour la côte de Géorgie et certaines parties de la côte de la Caroline du Sud.

Environ 180 000 Cubains ont fui leurs maisons avant la tempête ; aucun décès n’y a été signalé dans l’immédiat. Dans certaines parties de Cuba jusqu’à mardi soir, des précipitations de 5 à 10 pouces avec des quantités maximales isolées de 15 pouces étaient attendues, entraînant « des crues soudaines et des coulées de boue importantes », selon l’avis.

Elsa a été blâmée pour au moins trois morts lors de son balayage dans les Caraïbes la semaine dernière.

Elsa est la première tempête au cinquième nom jamais enregistrée, et elle a également battu le record de l’ouragan le plus rapide du tropique, avec une vitesse de 31 mph samedi matin, a déclaré Brian McNoldy, chercheur sur les ouragans à l’Université de Miami.

Le météorologue principal d’AccuWeather, Geoff Cornish, a souligné que la saison est encore loin d’être terminée et que nous n’en sommes « qu’à la deuxième manche, en termes de saison, s’il s’agissait d’un match de baseball ».

Bacon rapporté d’Arlington, en Virginie; Rice de Silver Spring, Maryland. Contribution : Diane Pantaleo, The (Lafayette, La.) Daily Advertiser ; The Associated Press