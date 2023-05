Alerte aux orages violents émise pour Kelowna

Une veille d’orages violents avec un risque de grosse grêle a été émise pour l’après-midi de Kelowna le 16 mai.

La tempête devrait se déplacer de l’est de la vallée de l’Okanagan à travers les monts Monashee.

De fortes pluies peuvent provoquer des crues soudaines des ruisseaux et des accumulations sur les routes autour de Kelowna.

Environnement Canada exhorte les gens à se mettre à l’abri de la grosse grêle, de la pluie, des vents et de la foudre susceptibles de se produire avec la tempête.

« N’oubliez pas, quand le tonnerre gronde, rentrez à l’intérieur. »

Pour des renseignements météorologiques à jour, visitez meteo.gc.ca.

