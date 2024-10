Alerte aux opioïdes émise à Grey-Bruce

Grey Bruce Public Health (GBPH) a émis une alerte aux opioïdes vendredi après qu’un empoisonnement médicamenteux présumé mortel et deux non mortels se soient produits dans la région au cours des trois derniers jours.

Le décès a eu lieu dans la ville de Blue Mountains, tandis que les deux empoisonnements non mortels se sont produits à Owen Sound.

« Grey Bruce Public Health présente nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de la personne qui a perdu la vie », a déclaré Monica Blair, directrice du programme de réduction des méfaits du GBPH. « Nous continuons d’implorer les personnes qui consomment des drogues non réglementées de mettre en œuvre des stratégies de réduction des risques avant chaque dose. »

Le GBPH encourage les personnes qui consomment des drogues non réglementées à utiliser des kits de dépistage de drogues en conjonction avec d’autres stratégies de réduction des risques. Des trousses de test pour le fentanyl, les benzodiazépines et la xylazine sont disponibles auprès de Santé publique et de plusieurs partenaires communautaires.