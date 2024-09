Alerte aux opioïdes à Grey-Bruce après 8 overdoses, dont une mortelle

Le 9 septembre, la santé publique a émis une 22e alerte aux opioïdes à ses partenaires communautaires cette année après avoir reçu des rapports faisant état d’un empoisonnement mortel et de sept intoxications non mortelles liées aux opioïdes au cours de la semaine précédente.

Dans six des huit cas de surdose, la drogue a été administrée par voie tabagique, précise le communiqué.

« Alors que la santé publique continue de travailler avec nos partenaires et les membres de la communauté pour répondre et lutter contre l’épidémie d’intoxication aux opioïdes, nous implorons les personnes qui consomment des drogues non réglementées de mettre en pratique des stratégies essentielles de réduction des méfaits avant chaque dose, notamment en ayant toujours de la naloxone à portée de main et en ayant avec elles un ami sobre qui peut administrer la naloxone et appeler le 911 en cas de surdose », a déclaré Blair.

Les 22 alertes aux opioïdes émises à Grey-Bruce en 2024 ont déjà dépassé les 18 alertes émises pour toute l’année 2023.

Les personnes qui consomment des drogues non réglementées sont encouragées à utiliser des trousses de dépistage de drogues en conjonction avec d’autres stratégies de réduction des méfaits. Des trousses de dépistage pour le fentanyl, les benzodiazépines et la xylazine sont disponibles auprès des services de santé publique et de plusieurs partenaires communautaires, dont Safe ‘N Sound, SOS, l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) Grey-Bruce et le Centre de santé communautaire du sud-est de Grey.