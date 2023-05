Alerte aux inondations émise pour les voies navigables de l’Okanagan

Une veille d’inondation a été émise pour le sud de l’intérieur et l’Okanagan par le ministère des Forêts.

Après les pluies du week-end, le River Forecast Center a émis une veille d’inondation pour la rivière Shuswap, la rivière Bonaparte, le ruisseau Cache, la rivière Deadman, la rivière North Thompson, y compris la zone autour de Barriere, Clearwater, Blue River, la rivière South Thompson et y compris les zones autour de Chase, Tk’emlúps te, le Secwépemc, Splatsin, Salmon Arm, Salmon River, Sicamous, Enderby et l’Okanagan, y compris Mission Creek et les affluents autour du territoire de Syilx, Vernon, Kelowna et Penticton.

De plus, un avis de débit élevé a été mis en place pour les bassins des rivières Similkameen, Nicola et Thompson.

L’avis englobe la zone autour de la rivière Similkameen, y compris la rivière Ashnola, la rivière Tulameen, la rivière Similkameen inférieure, la rivière Nicola et leurs affluents, notamment le ruisseau Guichon, le ruisseau Spius, la rivière Coldwater, la rivière Upper Nicola et la rivière Lower Nicola, et la rivière Thompson en aval de Kamloops.

Les précipitations devraient se poursuivre avec 15 à 25 mm de pluie prévus dans l’intérieur sud le lundi 22 mai, avant de s’intensifier mardi.

Le ministère des Forêts a déclaré que le régime météorologique est similaire aux orages qui ont provoqué des inondations sur Mission Creek à Kelowna en juin 2022.

Pour plus d’informations et une carte des zones touchées, visitez la page Avertissements et avis d’inondation à bcrfc.env.gov.bc.ca.

Numéros d’urgence à garder à portée de main

• Pour signaler une urgence, y compris une menace de mort, composez le 911.

• Pour signaler une inondation ou un problème potentiel (non urgent), contactez votre service local des travaux publics.

• Ville de Kelowna : 250 469-8600

• Ville de West Kelowna : 778 797-1000

• District de Lake Country : 250 766-5650

• District de Peachland : 250 767-2108

• Premières nations de Westbank : 250 707-0493

• Circonscription régionale des circonscriptions électorales Est et Ouest du centre de l’Okanagan : 250-763-4918.

@Rangers_mom

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Dernières nouvellesflood watchMétéo