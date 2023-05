Alerte aux inondations émise pour des parties de la Colombie-Britannique déjà confrontées à des incendies de forêt

Le BC River Forecast Center a émis des veilles d’inondation pour plusieurs parties de la Colombie-Britannique, y compris la région nord-est de Peace, qui est déjà aux prises avec des incendies de forêt incontrôlables.

Une veille d’inondation a été publié dimanche pour les rivières et les affluents autour de Fort St. John, Taylor, Chetwynd, Moberly Lake, Pine Pass, Hudson’s Hope et Dawson Creek.

Le centre de prévisions fluviales indique que le temps exceptionnellement chaud de ces dernières semaines a entraîné de fortes chutes de neige, ce qui signifie que la région est vulnérable à d’importantes inondations à mesure que le niveau de l’eau augmente.

Il compare les conditions actuelles à celles de 2011 et 2016, lorsque les inondations ont forcé les gens à quitter leurs maisons, bloqué des communautés entières et détruit des routes qui ont mis des mois à être entièrement réparées.

Environnement Canada indique que de fortes pluies sont attendues de lundi à mardi, avec 50 à 75 mm attendus dans la région sud de Fort Nelson par la région de North Peace, et jusqu’à 100 mm attendus dans la région de South Peace, y compris Tumbler Ridge.

L’agence met en garde contre les inondations soudaines, la mise en commun et la possible coulée de débris.

Une berline blanche vacille au bord d’une rue inondée à Dawson Creek, en Colombie-Britannique, en 2016. Le BC River Forecast Center a émis un avertissement d’inondation pour la ville, affirmant que les conditions météorologiques et hydriques sont similaires à celles qui ont provoqué des inondations catastrophiques dans le nord-est. BC il y a sept ans. (Brett Hyde/CBC)

En plus de la région de Peace, le BC River Forecast Centre a émis des veilles de crue pour la Régions Boundary, Kootenays et Columbia au sud-est, la Régions de Shuswap, Thompson, Bonaparte et Okanagan dans le sud de l’intérieur et pour le haut et le moyen fleuve Fraser autour de Prince George et Quesnel.

Plusieurs montres d’orage sont en vigueur avec de fortes pluies prévues jusqu’à mardi par Environnement Canada.

Les dommages causés par les inondations de 2016 ont mis des mois à être réparés, avec des communautés entières isolées à mesure que les routes étaient détruites et emportées. (Ministère des Transports de la Colombie-Britannique)

Dangers pour le public

Les responsables disent qu’il est important d’éviter les rivières et les ruisseaux qui font l’objet de surveillances et d’avertissements d’inondation.

La baignade, la pêche, la navigation de plaisance et la randonnée à proximité de ces rivières et ruisseaux sont également déconseillées.

Vendredi soir, un homme s’est noyé en essayant de sauver un chien qui avait été emporté par des eaux hautes et rapides dans le parc Cypress Falls de West Vancouver, ce qui a également déclenché un avertissement pour les propriétaires d’animaux.

« Si vous êtes à proximité de plans d’eau, gardez votre chien en laisse », a déclaré Paul Markey, qui a dirigé la réponse de North Shore Rescue à l’appel. « Et si le chien entre, ne le suivez absolument pas et essayez de ne pas vous approcher de l’eau. »

Les tempêtes pourraient aider – ou entraver – la lutte contre les incendies de forêt

L’avertissement intervient alors que la région est déjà confrontée à plusieurs incendies de forêt incontrôlables qui continuent de forcer des centaines de personnes à quitter leur domicile.

Dimanche soir, plus de 90 incendies de forêt brûlaient dans la province, la majorité d’entre eux dans la région de Peace River, dont trois incendies de forêt qui menacent la propriété.

Forrest Tower, un agent d’information sur les incendies de la province, a déclaré qu’il y avait de l’espoir que les pluies prévues pourraient aider à maîtriser certains de ces incendies – tels que Red Creek et Cameron River.

Cependant, les pompiers surveillent également les éventuels coups de foudre, qui pourraient provoquer de nouveaux incendies, à mesure que la pluie arrive.

« La chronologie, à ce stade, est juste au moment où nous commençons à recevoir ces précipitations », a-t-il déclaré.