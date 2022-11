Alerte aux espions pour la Coupe du monde

Les fans voyageant au Qatar doivent se méfier des cybercriminels et, selon les régulateurs européens, le gouvernement du pays lui-même

La société de cybersécurité Recorded Future a affirmé jeudi dans un rapport que des groupes de piratage parrainés par l’État pourraient considérer la Coupe du monde au Qatar comme un “environnement riche en cibles” pour espionnage et vol de données. Pendant ce temps, les commissaires européens à la protection de la vie privée ont tiré la sonnette d’alarme sur la propre collecte de données du pays hôte.

Les voyageurs qui se rendent au tournoi doivent “prenez des précautions supplémentaires”, y compris “en utilisant des applications de communication cryptées… en faisant preuve de prudence lors de la connexion à des réseaux Wi-Fi inconnus et publics… et en envisageant l’utilisation d’appareils à graver pendant la durée du voyage plutôt que d’appareils personnels ou d’entreprise”, l’entreprise a déclaré.

Bien que le rapport ait estimé que le risque d’une cyberattaque perturbatrice contre la concurrence était faible, il a affirmé que les agents de renseignement chinois et iraniens considéreraient probablement la Coupe du monde comme une opportunité de collecter des données auprès de dignitaires et d’hommes d’affaires en visite.

Alors que le Qatar abrite une base militaire américaine à Al Udeid et a été nommé “Allié majeur hors OTAN” par le président Joe Biden en mars, le cheikh est membre de l’initiative chinoise “Belt and Road” et a engagé une entreprise chinoise pour construire son stade phare. Le Qatar entretient également des relations commerciales avec l’Iran, malgré son appartenance au Conseil de coopération du Golfe dirigé par l’Arabie saoudite.

Le rapport considère qu’il est peu probable que la Corée du Nord et la Russie ciblent la Coupe du monde, Pyongyang ayant envoyé des ouvriers pour construire des infrastructures liées au tournoi et Moscou occupée par le conflit en Ukraine. La Russie a toujours nié les allégations occidentales de cyberactivité malveillante.

“Cybercriminels à motivation financière” sont également répertoriés comme une menace et pourraient utiliser “attaques de phishing, fausses applications mobiles… billets contrefaits et menaces de ransomware” pour voler les fans, a averti Recorded Future.

Alors que la société a conseillé aux participants de ne télécharger que les applications de la Coupe du monde créées par la FIFA ou le gouvernement qatari, les régulateurs européens ont averti que le logiciel qatari n’est pas sûr non plus.

Le commissaire allemand à la protection des données a averti mardi que les applications “Ehteraz” et “Hayya” du Qatar “beaucoup plus loin” dans leur collecte de données qu’annoncé, avec un suivi des numéros vers lesquels les appels sont passés, et l’autre empêchant les téléphones des utilisateurs d’entrer en mode veille et de transmettre des données à un serveur central.

Les régulateurs en Norvège et en France ont publié des déclarations similaires, les Norvégiens conseillant aux fans d’effacer leurs téléphones avant de se rendre au Qatar.

La Coupe du monde débutera lorsque le Qatar affrontera l’Équateur au stade Al Bayt dimanche et se poursuivra jusqu’à la finale le 18 décembre.