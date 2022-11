Alerte aux drogues émise pour Kelowna

Interior Health émet une alerte aux drogues pour la région de Kelowna.

Les morceaux crayeux roses / violets vendus sous le nom de fentanyl sont testés positifs pour des concentrations élevées de fentanyl et de benzodiazépines.

L’alerte a été émise vendredi après-midi (4 novembre).

Une alerte à la drogue a également été émise à Kamloops jeudi après que de multiples surdoses non mortelles et mortelles ont été signalées dans la ville et ses environs.

En plus des services réguliers à l’ASK Wellness Society (emplacement 433 Tranquille), il y aura une vérification des médicaments disponible vendredi :

• Carrefour, 569, rue Seymour, de 13 h 30 à 15 h 15

• Santé mentale et toxicomanie, 200-235, rue Landsdowne, de 15 h 30 jusqu’à la fermeture

Peu importe ce que vous consommez ou comment vous le consommez (fumer, sniffer, injecter), prenez des mesures pour prévenir le surdosage :

• Vérifiez vos médicaments

• Soyez conscient du risque accru en cas de mélange avec d’autres drogues, y compris l’alcool

• Utiliser avec d’autres autour ou à un OPS

• Ayez sur vous de la naloxone et sachez comment l’utiliser. En savoir plus sur Vers le coeur

• Téléchargez l’application Lifeguard

• Appelez le 211 ou visitez bc211.ca pour trouver des services près de chez vous

