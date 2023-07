Alerte au tsunami émise alors que l’Alaska est secoué par un énorme tremblement de terre de magnitude 7,3, les habitants étant invités à se déplacer vers des terrains plus élevés

Un tremblement de terre de magnitude 7,3 a été signalé au large de l’Alaska, faisant craindre un tsunami.

Les habitants ont été invités à se déplacer vers des terrains plus élevés et ont reçu des alertes au tsunami sur leurs téléphones portables.

Un tremblement de terre de magnitude 7,3 a secoué l’Alaska, déclenchant des craintes de tsunami Crédit : NOAA

Le volcan Shishaldin envoie de la vapeur et des cendres dans l’air Crédit : AP

Les sismologues ont déclaré que le tremblement de terre s’était produit à 55 milles au large de Sand Point tard samedi soir.

Il a une profondeur de 13 milles et a été décrit comme « remarquable » par le Service géologique des États-Unis.

Des ondes de choc ont été ressenties dans les îles Aléoutiennes, la péninsule de l’Alaska et les régions de Cook Inlet.

Les responsables de la National Oceanic Atmospheric Administration ont émis une alerte au tsunami avant de la déclasser en avis et de l’annuler plus tard.

Les habitants d’Anchorage, la plus grande ville de l’État, ont déclaré avoir reçu des avertissements sur leurs téléphones.

Un utilisateur des médias sociaux a déclaré : « Est-ce que quelqu’un d’autre vient de recevoir une alerte d’urgence pour le tsunami à Anchorage comme mon téléphone portable l’a fait ? Intéressant. »

Un autre a commenté: « J’ai reçu une alerte au tsunami pour Anchorage il y a environ cinq minutes. »

Les Américains ont été invités à rester hors de l’eau et loin des plages.

Images partagé en ligne a montré des sirènes hurlant alors qu’un lycée était évacué.

Le Service météorologique national a averti que certaines régions pourraient voir de petits changements du niveau de la mer et que les habitants ne devraient pas « rentrer dans les zones dangereuses » à moins que les autorités locales ne donnent le feu vert pour le faire.

Pendant ce temps, des responsables de l’Observatoire du volcan d’Alaska ont déclaré que le volcan Shishaldin envoie de la vapeur et des cendres dans l’air.

Ils ont dit qu’une « explosion importante » s’est produite juste après 1h du matin, heure locale.

Le volcan envoie de la vapeur et des cendres à 40 000 pieds dans les airs.

Les responsables australiens ont déclaré qu’aucune menace de tsunami n’avait été émise pour le pays.

Et, un avis a été émis pour les zones côtières autour du Japon, selon des rapports locaux.

L’Alaska subit 11% des tremblements de terre enregistrés dans le monde, selon la Seismic Hazards Safety Commission de l’État.

En moyenne, il y a un tremblement de terre de magnitude 7 ou plus quelque part dans ou au large de l’Alaska tous les un à 2 ans et un tremblement de terre de magnitude 8 ou plus tous les 13 ans environ, selon l’US Geological Survey.

En 2021, l’Alaska a été secoué par un séisme de magnitude 8,2, qui était à l’époque le plus fort tremblement de terre à avoir frappé les États-Unis en 50 ans.

Le tremblement de terre, dont on pensait qu’il avait une profondeur d’environ 35 km, a frappé à 91 km au sud-est de la ville de Perryville.

Les responsables ont déclaré que c’était le plus fort à frapper la région depuis 1964.

Un séisme de magnitude 9,2 a frappé l’Alaska en 1964, provoquant un tsunami et déclenché quatre minutes de secousses, des glissements de terrain et des vagues de 70 mètres de haut.