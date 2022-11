Alerte au tsunami alors qu’un séisme de magnitude 7 frappe les Îles Salomon

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Un puissant tremblement de terre de magnitude 7,0 a frappé près des îles Salomon mardi après-midi, déclenchant une alerte au tsunami.

Il n’y a pas eu de rapports immédiats de dommages ou de blessures généralisés.

L’épicentre du tremblement de terre se trouvait dans l’océan à environ 56 kilomètres (35 miles) au sud-ouest de la capitale, Honiara, à une profondeur de 13 kilomètres (8 miles), selon le United States Geological Survey.

Des vagues dangereuses sont possibles pour les îles de la région, a déclaré le Pacific Tsunami Warning Center, mais il a indiqué qu’aucune menace de tsunami plus large n’était prévue.

Le tremblement de terre peut produire des vagues allant jusqu’à 1 mètre (3 pieds) au-dessus du niveau des marées pour les îles Salomon, a indiqué le centre, et des vagues plus petites pour les côtes de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Vanuatu.

Les îles Salomon sont situées sur la ceinture de feu du Pacifique, un arc le long du bord de l’océan Pacifique où se produisent de nombreuses éruptions volcaniques et tremblements de terre.

The Associated Press