Alerte Amber levée pour les jumelles à Montréal

Une alerte Amber émise pour des jumeaux de six ans à Montréal est terminée.

La police de Montréal a confirmé mardi soir que les deux filles, âgées de six ans, et leur mère avaient toutes été retrouvées saines et sauves à Saint-Alexis-des-Monts, dans la région québécoise de la Mauricie, à environ 140 kilomètres au nord de Montréal.

La mère devait être interrogée par les enquêteurs mardi soir.

La police n’a pas donné plus de détails.