Alerte Amber émise pour un garçon de 8 ans vu pour la dernière fois à Thunder Bay, en Ontario.

Une alerte Amber a été émise pour un garçon de huit ans qui a été vu pour la dernière fois à Thunder Bay, en Ontario, et qui serait avec un homme de 28 ans de Prince Albert, en Saskatchewan.

La police de Thunder Bay demande l’aide du public pour retrouver l’enfant, Emerson Poulin, et Christopher Daniel Poulin. Ils ont été vus pour la dernière fois vers 23 h HE lundi dans la ville du nord-ouest de l’Ontario et pourraient se diriger vers l’ouest en direction de Prince Albert.

La police pense que le garçon a été enlevé.

Emerson est décrit comme :

Un mâle blanc.

Environ 4 pieds de haut et pesant 70 livres.

A une carrure mince, des yeux et des cheveux bruns.

A été vu pour la dernière fois portant des chaussures noires et rouges avec des bandes Velcro.

Christopher Poulin est décrit comme :

Blanc, 5 pieds 9 pouces de hauteur, pesant 190 livres.

A des cheveux blonds décolorés jusqu’aux épaules qu’il porte parfois en queue de cheval.

Il a été vu pour la dernière fois portant des lunettes à monture noire, une casquette de baseball blanche, une chemise blanche, un short gris et un pull gris.

La police de Thunder Bay est à la recherche de Christopher Daniel Poulin, 28 ans, de Prince Albert, Sask. (Service de police de Thunder Bay)

Aucun descripteur de véhicule n’était disponible au moment de l’alerte Amber.

La police a déclaré qu’un mandat est demandé contre Christopher Poulin pour défaut de fournir les nécessités de la vie, enlèvement, séquestration et violation de libération.

Toute personne qui le voit et/ou l’enfant est priée d’appeler le 911 immédiatement.

L’alerte Amber a été émise vers midi HE mardi, peu de temps après que la police a diffusé un communiqué de presse.

Des alertes Amber sont émises pour les enfants qui ont été enlevés et que l’on pense être en danger, et des informations sont disponibles qui peuvent aider à localiser l’enfant et/ou le ravisseur.