Alerte Amber émise après l’enlèvement présumé de 2 enfants à Kelowna, en Colombie-Britannique

Une alerte orange a été émise après que deux enfants, Aurora et Joshuah Bolton, auraient été enlevés par leur mère dans un bar de Kelowna.

La GRC de Surrey a émis l’alerte vers 15 h 15, heure du Pacifique, mercredi, indiquant que la mère des enfants, Verity, voyageait peut-être dans une camionnette Dodge D250 bleue 2012, avec le numéro de plaque d’immatriculation de la Colombie-Britannique SJ2708.

Aurora, 8 ans, et Joshuah, 10 ans, auraient été enlevés au Krafty Kitchen and Bar au centre-ville de Kelowna.

Selon la police, quiconque voit la voiture ou les enfants est prié de ne pas s’approcher d’eux et d’appeler immédiatement le 911.

Verity Bolton a généralement les cheveux longs attachés en queue de cheval. Elle a été vue pour la dernière fois portant un pantalon cargo noir et un pull noir. (GRC du Lower Mainland/Twitter)

Verity Bolton, 45 ans, est décrite comme une femme blanche mesurant cinq pieds deux pouces et pesant 119 livres. Elle a les cheveux bruns et les yeux bruns, et a généralement les cheveux longs attachés en queue de cheval. Elle a été vue pour la dernière fois dans un pantalon cargo noir et un pull noir.

Aurora est décrite comme une fille mesurant trois pieds 11 pouces, pesant 55 livres et ayant les cheveux bruns et les yeux bruns. Selon la police, sa dent supérieure avant gauche est ébréchée et elle a de petites taches de rousseur sur le visage.

Ses cheveux sont décrits comme étant mi-longs, légèrement bouclés et probablement tressés. Elle a été vue pour la dernière fois portant une robe bleue avec des fleurs colorées dessus.

Verity Bolton voyageait peut-être dans une camionnette Dodge bleue, selon la police. (GRC de la C.-B.)

Son frère, Joshuah, est décrit comme un garçon mesurant quatre pieds 10 pouces et pesant 70 livres. Il a également les cheveux bruns et les yeux bruns, avec des cheveux courts dans une coupe à la mode qui pousse. Il a été vu pour la dernière fois vêtu d’un short et d’un t-shirt.

« La GRC a reçu un rapport faisant état de deux enfants qui n’avaient pas été rendus à leur père, par leur mère, après des vacances dans la région de Kelowna, en Colombie-Britannique », lit-on dans un communiqué du caporal de la GRC. Vanessa Munn.

Munn dit que l’alerte orange a été émise pour localiser les deux enfants, qui sont de Surrey.