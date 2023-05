Alerte Amber déclenchée après l’enlèvement présumé d’un bébé à Montréal

Une alerte Amber a été émise pour Chombo-Baraka Babayabo-Barry, cinq mois, qui, selon la police, a été enlevée à Montréal.

L’alerte, envoyée mardi en fin d’après-midi, allègue que le bébé a été enlevé par Armand Babayabo et demande au public d’être à l’affût d’une Ford Focus 2011.

La voiture est blanche et porte la plaque d’immatriculation : Z78 ZEB. S’ils sont repérés, les témoins sont priés d’appeler le 911.

Le ministère de la Sécurité publique du Québec a émis l’alerte peu avant 17 h, provoquant l’alarme des téléphones cellulaires de la région.

Sur le site Web du ministère, aucun autre détail n’est fourni, comme une description du suspect ou du bébé.

Il n’y a pas de photo non plus. Au lieu de cela, le site Web dirige les gens vers amberalert.ca pour des photos et des descriptions. Cependant, il n’y a aucune information sur l’alerte sur le site Web d’Amber Alert Québec.

Il n’y a pas non plus de publications récentes sur les médias sociaux d’Amber Alert Québec.