Alerte Amber annulée à Terre-Neuve, trois personnes accusées

ST. JOHN’S, T.-N.-L. –

La police de Terre-Neuve-et-Labrador affirme que trois personnes font face à des accusations à la suite de l’enlèvement présumé d’une jeune fille de 14 ans.

Const. James Cadigan, de la Royal Newfoundland Constabulary, a déclaré qu’un homme de 72 ans du Nouveau-Brunswick, ainsi qu’une femme de 63 ans et un homme de 69 ans de Milltown, à Terre-Neuve, ont été arrêtés.

Le trio a été accusé d’enlèvement et de complot en vue de commettre un enlèvement, tandis que l’homme de 72 ans a également été accusé de leurre d’enfants.

La police a émis une alerte Amber pour la jeune fille de 14 ans disparue jeudi à 17 h 37 et l’a retrouvée en sécurité vers 1 h 15 le lendemain alors que les agents s’approchaient d’une cabane dans le secteur de l’autoroute Bay d’Espoir.

Ils disent que la femme de 63 ans et l’homme de 69 ans étaient avec l’enfant et ont été arrêtés sur les lieux, et que l’homme de 72 ans avait été arrêté quelques heures plus tôt dans la ville de Badger, au centre de Terre-Neuve.

Selon Cadigan, la police pense que la jeune fille connaissait l’homme de 72 ans, qui aurait voyagé à Terre-Neuve depuis le Nouveau-Brunswick à la recherche de la jeune fille.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 9 juin 2023.