Alerte affaire : sièges en classe affaires vers Paris à partir de 48,5 000 points

Si vous avez envie de visiter Paris cet automne ou cet hiver après le départ des foules des Jeux olympiques de Paris de 2024, vous avez de la chance : Air France dispose actuellement d’espaces primes en classe affaires à prix réduits entre plusieurs grandes villes américaines et la Ville Lumière.

Les prix primes pour les vols en classe affaires d’Air France – qui comprennent, entre autres avantages, l’embarquement prioritaire, l’accès aux salons, les sièges inclinables, les repas et les kits de commodités – peuvent coûter plus de 200 000 miles Flying Blue Air France-KLM. Si vous profitez de cette offre immédiatement, vous pouvez obtenir un siège pour seulement 50 000 miles Flying Blue ou 48 500 points Virgin Atlantic Flying Club par personne pour un vol aller simple sans escale.

Les bases de la transaction

Compagnies aériennes: Air France

Itinéraires: De Boston, Los Angeles, Miami, New York, Houston, Chicago et Washington, DC, entre autres villes américaines, jusqu’à Paris

Comment réserver: Consultez Air France-KLM Flying Blue ou Virgin Atlantic Flying Club pour connaître les dates et tarifs disponibles.

Dates de voyage: Généralement de fin octobre 2024 à janvier 2025 ; la disponibilité varie en fonction de l’itinéraire

Réservez par: Dès que possible

Grâce à Points améliorés pour avoir repéré cette offre fantastique.

Exemples de vols

Un vol sans escale en classe affaires de New York à Paris coûte généralement au moins 100 000 miles Flying Blue, même si cela peut parfois nécessiter jusqu’à 260 000 miles (voire plus). Cependant, le prix des récompenses est aussi bas que 50 000 miles Flying Blue grâce à cette offre.

Ce vol de mi-janvier entre l’aéroport international John F. Kennedy (JFK) de New York et l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle (CDG) ne coûte que 50 000 miles Flying Blue plus 271,30 $ de taxes et frais par trajet.

AIRFRANCE.COM

Selon le site Internet de la compagnie aérienne, les passagers de la classe affaires peuvent accéder aux comptoirs d’enregistrement prioritaires, aux couloirs de sécurité et aux portes d’embarquement, et vous pouvez préparer votre long vol dans le salon Air France. Vous pouvez également enregistrer deux bagages gratuitement.

Si vous préférez réserver via Virgin Atlantic Flying Club, vous pouvez trouver une disponibilité pour seulement 48 500 points et 280,40 $ de taxes et frais pour ce vol sans escale au départ de l’aéroport international de Newark Liberty (EWR) début janvier.

VIRGINATLANTIQUE.COM

Si vous souhaitez vous rendre à CDG depuis l’aéroport international de Washington-Dulles (IAD) cet automne, vous pouvez également trouver des sièges primes pour 50 000 miles Flying Blue et 280,50 $ de taxes et frais via Air France.

AIRFRANCE.COM

Si vous avez besoin de compléter vos miles Flying Blue, vous pouvez transférer des points et des miles de plusieurs autres programmes :

Donc, si vous avez une carte comme La Carte Platine® d’American Expressla Chase Sapphire Preferred Card ou la Carte de crédit Capital One Venture X Rewardsvous pouvez transférer vos points ou miles vers Flying Blue.

Maximisez votre achat

N’oubliez pas d’utiliser une carte de crédit qui rapporte des points bonus sur les achats de billets d’avion pour couvrir vos taxes et frais, tels que :

Conclusion

Il existe une large disponibilité en classe affaires à prix réduit depuis diverses villes américaines vers Paris cet automne et cet hiver. De nombreux vols coûtent environ la moitié de ce qu’ils coûteraient normalement, donc si vous avez des dates de voyage flexibles et souhaitez utiliser des points ou des miles pour votre réservation, c’est le moment de réserver vos vols.

