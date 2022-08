Alerte à la poliomyélite émise aux États-Unis — RT World News

Le département de la santé de l’État de New York traite un cas comme la « pointe de l’iceberg » après avoir trouvé le virus dans deux comtés

Des centaines d’Américains pourraient être infectés par le poliovirus, ont affirmé vendredi les autorités sanitaires de l’État de New York après avoir identifié le virus dans des échantillons d’eaux usées de deux comtés différents.

Selon la commissaire à la santé de l’État, le Dr Mary Bassett, comme l’ont montré les épidémies de poliomyélite précédentes, “Les New-Yorkais doivent savoir que pour chaque cas de poliomyélite paralytique observé, il peut y avoir des centaines d’autres personnes infectées.”

“Couplé aux dernières découvertes sur les eaux usées, le Département traite le seul cas de poliomyélite comme la pointe de l’iceberg d’une propagation potentielle beaucoup plus grande. Au fur et à mesure que nous en apprenons davantage, ce que nous savons est clair : le danger de la poliomyélite est présent à New York aujourd’hui“, a ajouté Bassett.

Les échantillons de poliomyélite ont été prélevés à deux endroits différents dans le comté d’Orange en juin et juillet, ainsi qu’à un endroit dans le comté de Rockland en juillet, selon le Département de la santé de l’État de New York.

Fin juillet, les responsables de la santé de New York ont ​​identifié le premier cas de poliomyélite en près d’une décennie aux États-Unis. La victime était un homme anonyme de 20 ans du comté de Rockland qui a apparemment contracté une souche du virus dérivée d’un vaccin et a commencé à ressentir de la faiblesse et de la paralysie.















Les autorités ont noté que les preuves disponibles n’indiquent pas que l’homme était la source de la transmission, ajoutant que le «l’enquête sur l’origine du virus est en cours.” Ils ont également indiqué qu’ils travaillaient à déployer des mesures de prévention, notamment dans les cliniques de vaccination, ajoutant que «la meilleure façon de maintenir l’état de New York exempt de poliomyélite est de maintenir une immunité élevée dans l’ensemble de la population grâce à la vaccination.”

Face à une autre crise potentielle qui pourrait suivre les traces de la pandémie de Covid-19 et de l’épidémie de monkeypox, le ministère de la Santé a encouragé ceux qui ne l’ont pas fait à se faire vacciner sans tarder. Il a également déclaré que ceux qui vivent, travaillent, vont à l’école ou visitent le comté de Rockland, le comté d’Orange et la grande région métropolitaine de New York sont les plus à risque de contracter le virus.

Les États-Unis ont éradiqué la poliomyélite en 1979 et n’ont pas signalé de nouveau cas originaire du pays depuis lors. Au cours des quatre dernières décennies, de nouvelles infections n’ont été signalées que chez des personnes ayant apporté le virus de l’étranger.

Bien que la poliomyélite soit incurable, elle peut être prévenue par la vaccination, ont indiqué les autorités sanitaires. Le vaccin est efficace à 99% chez les enfants qui reçoivent toutes les doses requises, tandis qu’environ 93% des Américains reçoivent au moins trois doses au moment où ils sont tout-petits.

La poliomyélite, ou poliomyélite, est une maladie potentiellement mortelle et extrêmement contagieuse qui peut être transmise par des personnes qui ne présentent aucun symptôme. Dans le pire des cas, elle peut affecter le cerveau et la moelle épinière, provoquant une méningite ou une paralysie.