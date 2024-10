Alerte à la grippe aviaire pour les produits laitiers américains

L’UGA et la FDA testent les produits laitiers pour la grippe aviaire

En réponse à la menace croissante de la grippe aviaire aux États-Unis, l’Université de Géorgie (UGA) s’est associée à la Food and Drug Administration (FDA) pour mener des tests approfondis sur les approvisionnements laitiers du pays. Ce partenariat essentiel vise à atténuer la propagation de la grippe aviaire hautement pathogène A (H5N1), en se concentrant sur la santé du public et du bétail.

La recherche est dirigée par le Centre de recherche sur les maladies grippales et l’émergence de l’UGA, l’une des rares institutions désignées comme centre d’excellence en recherche et en réponse à la grippe. Leur travail consiste à analyser les schémas historiques et actuels de propagation de la grippe et son impact sur la santé publique.

La détection du H5N1 chez les bovins laitiers cette année a incité à prendre des mesures urgentes, étant donné le potentiel de transmission par le lait et les produits laitiers non pasteurisés. Bien que la pasteurisation tue efficacement le virus, les produits laitiers crus continuent de présenter un risque important pour la santé.

« Nous courons le risque que des personnes soient infectées par la consommation de lait non pasteurisé, de fromage ou d’autres produits laitiers », a souligné S. Mark Tompkins, directeur du centre. L’inquiétude s’étend au-delà de la grippe aviaire, car les produits laitiers crus sont également vulnérables à d’autres agents pathogènes comme la salmonelle et la listeria.

Cette initiative de tests proactifs de l’UGA et de la FDA est cruciale pour faire face à ces menaces pour la santé. En identifiant la présence du H5N1 et d’autres agents pathogènes dans les produits laitiers, ils visent à prévenir toute épidémie potentielle et à garantir la sécurité et la confiance des consommateurs à travers le pays.