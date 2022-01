Alerte à la bombe du Smith College – Abri en place pour le campus de Northampton, Massachusetts avec la police sur les lieux

Une ordonnance de SHELTER en place est en vigueur après qu’une « alerte à la bombe » a été signalée dans une université du Massachusetts, selon des rapports.

Les responsables du campus du Smith College à Northampton ont tweeté l’avertissement tôt vendredi matin.

Une alerte à la bombe a été signalée au Smith College de Northampton, Massachusetts[/caption]

Les gens sont invités à éviter deux bâtiments sur le campus

L’alerte indique: «Campus Safety a reçu une alerte à la bombe contre Burton Hall. Veuillez éviter Burton Hall et Sabin-Reed Hall jusqu’à nouvel ordre.

Les flics sont sur les lieux et un ordre d’abri en place est entré en vigueur.

Aucune autre information n’a été fournie alors que les enquêtes se poursuivent.

