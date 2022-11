Alert Station Master sauve une femme d’être écrasée par un train en MP

Malgré les avertissements répétés, les gens continuent de risquer leur vie en traversant les voies ferrées. Un incident similaire s’est produit jeudi dernier à la gare de Hoshangabad dans le Madhya Pradesh. Une femme de 65 ans, qui tentait de gravir la plate-forme en traversant les voies ferrées au lieu d’utiliser le pont supérieur, a failli être renversée par un train. Cependant, une action rapide du chef de gare, Deshraj Meena, a sauvé la vie de la femme.

Des images de vidéosurveillance du même incident ont été diffusées sur Twitter par le ministère des Chemins de fer. Dans la vidéo, on peut voir le chef de gare courir sur la voie adjacente et pousser la femme sur le quai. Après avoir sauvé la femme, il est monté lui-même juste avant l’arrivée du train. Avec la vidéo, ils ont articulé une légende en hindi qui disait : « Un cheminot vigilant a sauvé la vie de la femme ! Un chef de gare alerte a sauvé une femme traversant la voie ferrée à la gare de Hoshangabad dans le Madhya Pradesh en risquant sa vie. Les passagers sont priés d’utiliser le pied sur le pont pour traverser les voies à la gare.

सतर्क रेल कर्मी ने बचाई महिला की जान! मध्य प्रदेश के होशंगाबाद रेलवे स्टेशन पर रेल पटरी पार करही एक महिला यात्री को अपनी जान जोखिम में डालकर सतर्क स्टेशन मास्टर ने बचाया। यात्रियों से निवेदन है कि स्टेशन पर ट्रैक पार करने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें।

Les internautes ont rempli la section des commentaires et ont salué la présence d’esprit du chef de gare. Un utilisateur de Twitter a écrit : « C’est bien qu’il soit venu à temps et lui ait sauvé la vie. Soyez prudent en traversant les voies ferrées !! N’essayez jamais de traverser la voie ferrée lorsque le train arrive.

Un autre utilisateur a commenté : “Bon travail effectué par le directeur de la gare, en examinant de tels incidents à plusieurs reprises, le chemin de fer devrait punir un tel contrevenant aux règles de base.”

Un troisième utilisateur a déclaré: «OMG, le gars a dépassé un train pour aider la femme venant d’une autre direction. Il a vraiment risqué sa vie, car avant que le train ne bouge, un klaxon retentit, et c’est la courte durée où il est fort.

“Notre salut au grand chef de gare de la gare de Hoshangabad pour sa présence d’esprit et en mettant sa vie en danger, il a sauvé cette sœur, veuillez ne pas prendre de raccourcis car cela vous emmène directement en enfer uniquement”, a écrit un autre.

Selon les rapports du Times of India, tout en appréciant les efforts de Deshraj Meena, les responsables des chemins de fer ont déclaré : « Pendant ce temps, il s’est écoulé à peine quatre secondes entre le moment où la femme a été sauvée et le passage du train. De cette façon, un travail louable et excellent a été fait par l’employé pour sauver la vie de la femme.

Tout en partageant les images, le ministère a exhorté les gens à utiliser un pont piétonnier pour traverser les voies ferrées afin d’éviter tout accident.

