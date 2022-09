Alena Glasman – Kelowna Capital Nouvelles

Alena Glasman – candidate au Conseil

UN:

Gestion conformément aux statuts et règlements qui sont correctement mis à jour pour s’adapter à la croissance requise à laquelle Peachland est confrontée, tout en tenant compte de la direction des résidents de Peachland. Accepter que la croissance soit inévitable. Avoir le contrôle sur son destin, assurer sa pérennité par les futures familles et les générations à nous.

B :

Les coûts de logement ne sont pas déterminés par le conseil, ils sont déterminés par la valeur du terrain. Notre terre est précieuse et devrait être accessible à tous ceux qui choisissent d’habiter notre belle communauté. Il est nécessaire d’examiner les options pour augmenter le nombre de logements abordables, sans compromettre les demandes et les services actuels du district.

C :

Des feux de circulation à d’autres intersections majeures sur l’autoroute 97 pour contrôler la circulation amélioreraient la circulation, mais ne résoudraient pas complètement le niveau de congestion auquel nous sommes confrontés. Un contournement est une option, mais pas s’il divisera notre district et divisera essentiellement notre communauté. Les améliorations de l’infrastructure interne peuvent inclure des trottoirs et la réparation et l’entretien de base des routes sur les principales routes veineuses telles que Princeton, Ponderosa et Trepanier.

RÉ:

Candidat et résident de Peachland, Keith Thom alias Papa Thom. Un homme merveilleusement talentueux qui utilise tous ses talents pour accroître la sensibilisation et créer des fonds pour divers projets et organisations.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.