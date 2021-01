MOSCOU – Aleksei A. Navalny, le chef de l’opposition russe qui est en Allemagne depuis des mois pour se remettre d’une attaque d’agent neurotoxique largement considérée comme menée par l’État russe, a déclaré mercredi qu’il retournerait en Russie ce week-end malgré la menace de être emprisonné à l’arrivée.

M. Navalny a dit dans publications sur les réseaux sociaux qu’il avait acheté un billet pour un vol à destination de Moscou ce dimanche. Son annonce de son retour est intervenue deux jours seulement après les autorités pénitentiaires russes pétitionné un tribunal a incarcéré M. Navalny pour ce qu’il a déclaré violer les conditions d’une peine de prison avec sursis antérieure.

«Ils font tout ce qu’ils peuvent pour me faire peur», a déclaré M. Navalny dans un post Instagram mercredi, se référant aux autorités russes. «Mais je ne me soucie pas beaucoup de ce qu’ils font. La Russie est mon pays, Moscou est ma ville et ils me manquent.

M. Navalny a été empoisonné par un agent neurotoxique de qualité militaire en Sibérie en août dans ce que lui et les responsables occidentaux disent être une tentative d’assassinat par le gouvernement russe. Il est tombé dans le coma et a été transporté par avion à Berlin pour y être soigné.