En 2014, M. Navalny et son frère ont été condamnés pour avoir volé environ 500 000 dollars à deux entreprises, une condamnation que la Cour européenne des droits de l’homme a qualifiée de «arbitraire et manifestement déraisonnable». M. Navalny et ses alliés, ainsi que de nombreux analystes indépendants, considèrent ses poursuites comme un effort du président Vladimir V. Poutine pour faire taire son critique le plus bruyant.