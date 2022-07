Aleksandr Viktorovich Ionov accusé de campagne d’influence russe

Commentez cette histoire Commentaire

Les autorités fédérales ont accusé vendredi un homme russe d’avoir mené une campagne d’influence malveillante d’une durée d’un an ciblant la politique américaine – alléguant qu’il avait utilisé des groupes américains en Floride, en Géorgie et en Californie pour semer la discorde et pousser la propagande pro-russe. Aleksandr Viktorovich Ionov, qui vit à Moscou, a travaillé pendant près de huit ans avec des responsables russes pour financer et diriger les groupes américains, selon l’acte d’accusation déposé en Floride. L’acte d’accusation de 24 pages ne nomme pas les groupes mais accuse Ionov d’avoir également conseillé les campagnes de deux candidats politiques non identifiés en Floride.

Ionov “aurait orchestré une campagne d’influence effrontée, transformant des groupes politiques américains et des citoyens américains en instruments du gouvernement russe”, a déclaré Matthew Olsen, chef de la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice, dans un communiqué écrit.

En 2017 et 2019, Ionov aurait surveillé et soutenu les campagnes de deux Américains candidats à un poste local, identifiés dans les documents judiciaires uniquement comme co-conspirateur non inculpé-3 et co-conspirateur non inculpé-4. Avant la primaire de 2019, Ionov aurait écrit à un responsable russe qu’il avait «consulté chaque semaine» sur une campagne. Après que l’un des candidats se soit qualifié pour les élections générales, un officier du renseignement russe aurait écrit à Ionov que « notre campagne électorale est assez unique » et lui aurait demandé : « Sommes-nous les premiers de l’histoire ? » Ionov a ensuite envoyé à l’officier du renseignement des détails sur l’élection, faisant référence à ce candidat comme celui “que nous supervisons”.

En 2016, selon les autorités, Ionov a payé pour que le groupe de Saint-Pétersbourg effectue une tournée de protestation dans quatre villes à l’appui d’une “Pétition sur le crime de génocide contre le peuple africain aux États-Unis” – un document que le groupe avait précédemment soumis à l’ONU à la demande d’Ionov.

Les documents d’accusation n’ont pas identifié le groupe, mais des responsables connaissant bien l’affaire ont déclaré qu’il s’agissait d’une organisation connue sous le nom de Uhuru House, qui est dirigée par le Parti socialiste du peuple africain. Uhuru House n’a pas immédiatement répondu aux messages sollicitant des commentaires.

L’agent spécial en charge du FBI, David Walker, a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse que l’affaire comprenait «certaines des violations les plus flagrantes et les plus flagrantes que nous ayons vues de la part du gouvernement russe afin de déstabiliser et de saper la confiance dans la démocratie américaine. … La menace du renseignement russe est continue et implacable.»

Des responsables ont déclaré qu’ils exécutaient vendredi des mandats de perquisition dans la région de Saint-Pétersbourg pour recueillir davantage de preuves contre Ionov, la seule personne accusée dans l’affaire.

“Cet acte d’accusation n’est que la première de nos réponses, mais ce ne sera pas la dernière”, a déclaré Walker.

Les autorités américaines affirment que Ionov est le fondateur et président du Mouvement anti-mondialisation de Russie, qui est financé par le gouvernement russe. Il aurait utilisé le groupe pour fournir de l’argent et des instructions à des groupes politiques américains et les aurait instruits au nom de l’agence de renseignement russe FSB.

“Les efforts secrets des gouvernements étrangers pour influencer les élections américaines et les groupes politiques menacent notre démocratie en répandant la désinformation, la méfiance et le chaos”, a déclaré Kenneth A. Polite Jr., chef de la division criminelle du ministère de la Justice, dans un communiqué.

En 2015, Ionov aurait payé le chef du groupe à Saint-Pétersbourg pour qu’il se rende à Moscou. Pendant les sept années suivantes, Ionov « a exercé la direction et le contrôle sur les membres seniors » du groupe, selon l’acte d’accusation.

Au moins un des Américains traitant avec Ionov semblait comprendre que le gouvernement russe soutenait ses efforts. Selon les autorités, après son retour de Russie, le chef du groupe de Saint-Pétersbourg a déclaré qu’il était clair que le groupe d’Ionov était “un instrument” du gouvernement russe, mais a ajouté que cela ne “nous dérangeait pas”. Dans une discussion par e-mail de suivi, les dirigeants du groupe ont expliqué qu’il était “plus que probable” que le gouvernement russe utilise le groupe d’Ionov pour semer la division aux États-Unis, selon le ministère de la Justice.

Après que la Russie a envahi l’Ukraine au début de 2022, Ionov aurait dit à ses gestionnaires du FSB qu’il avait enrôlé le groupe de Saint-Pétersbourg pour soutenir la Russie dans la “guerre de l’information déclenchée” par les États-Unis et l’Europe.

Ionov est également accusé d’avoir dirigé et contrôlé un groupe politique non identifié en Californie qui a plaidé pour la sécession de cet État des États-Unis. En 2018, selon les autorités, Ionov a apporté un soutien financier à la manifestation du groupe devant la capitale de l’État à Sacramento et a tenté de persuader le chef du groupe d’entrer physiquement dans le bureau du gouverneur.

Après la manifestation, Ionov aurait écrit à un officier du FSB, disant que l’officier avait demandé “des troubles” et ajoutant “voilà”.

Il est également accusé d’avoir dirigé les efforts d’un groupe basé à Atlanta, payant en 2022 des membres du groupe pour qu’ils se rendent à San Francisco pour protester au siège d’une société de médias sociaux qui avait restreint les postes soutenant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Ionov est allé jusqu’à fournir des dessins pour les panneaux utilisés lors de la manifestation, ont indiqué les autorités.