En tant que jeune homme dans la Pologne communiste, M. Doba avait rejoint un club de kayak local, et il s’est passionné avec le sport. En 1989, il a dépassé le record du plus grand nombre de jours de pagayage par un Polonais en une seule année. Plus tard, il a passé 100 jours à pagayer sur la circonférence de la mer Baltique. Il a également fait du kayak la côte de la Norvège jusqu’au cercle polaire arctique; lors de ce voyage, il a été éjecté de son bateau pendant une tempête et s’est réveillé au son de ses propres cris après s’être lavé à terre.

