Aleksandar Vučić a une stratégie claire dans son jeu d’échecs géopolitique – POLITICO

Et Donald Trump ? « Nous avions de très bonnes relations », a déclaré Vučić, se souvenant d’une longue soirée passée à s’entretenir avec le conseiller à la sécurité nationale de l’ancien président américain et d’autres responsables de la Maison Blanche. « Cela n’a pas toujours été facile, mais ces gens étaient très diligents, très dévoués et travailleurs. »

Alors, qui veut-il voir à la Maison Blanche ensuite ? « J’ai certaines préférences, mais je n’en parle pas à voix haute », a déclaré Vučić, ajoutant qu’il n’avait rencontré la vice-présidente Kamala Harris qu’une seule fois « pendant deux minutes ».

« Moi, une marionnette russe ?

Ce qui est remarquable, c’est que le Serbe a réussi à courtiser les hommes les plus puissants du monde (et au moins une femme : l’ancienne chancelière Angela Merkel était également fan), non pas en se retournant, mais en jouant dur, une tactique qui semble avoir rendu le nationaliste de près de 2 mètres encore plus attractif aux yeux de ses prétendants.

Considérez sa position sur la Russie, un pays avec lequel la Serbie entretient de profonds liens historiques et culturels. Même si Vučić affirme que la Serbie est déterminée à rejoindre l’UE, il a fermement refusé de rejoindre le bloc en imposant des sanctions à Moscou pour avoir envahi l’Ukraine. Dans le même temps, Vučić était prêt à vendre des munitions aux pays occidentaux, sachant pertinemment qu’ils expédieraient les fournitures en Ukraine.

Cela peut expliquer pourquoi les suggestions de ses homologues européens selon lesquelles il est dans la poche de Poutine le mettent en colère.

« Ils disaient que c’était une marionnette russe, un agent russe », se souvient Vučić, qui affirme avoir rencontré le dirigeant russe une vingtaine de fois et le connaître « assez bien ».