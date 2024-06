Le futur milieu de terrain du Bayern Munich, Aleksandar Pavlović, a récemment parlé d’un joueur auquel il ressemble énormément : ils sont tous deux issus du centre de formation du Bayern Munich. Thomas Müller a critiqué le jeune après sa deuxième titularisation contre le VfB Stuttgart selon @iMiaSanMia: « Ce n’était pas parfait, je n’étais pas content de lui dans certains tacles en première mi-temps. »

Comment l’international allemand a-t-il réagi aux propos de Müller ? Il les a appréciés, tout comme le pro qu’il est selon @iMiaSanMia: « Thomas est tout simplement honnête. Et nous apprécions tous vraiment cela chez lui. Je savais exactement ce qu’il voulait dire à l’époque. Et il avait raison. Si quelque chose se passe bien, il en fait l’éloge. Si quelque chose ne va pas, il critique, mais toujours de manière constructive. J’apprends beaucoup de lui.

Oui, même si nous voyons tous le côté amusant de Müller sur le terrain, on ne peut pas rester aussi longtemps au plus haut niveau et jouer pour un club qui a changé si souvent d’entraîneur au cours de la dernière décennie qu’il est difficile de suivre le rythme sans être un joueur fort. chef. Pavlović écoute et apprend désormais.

Vous cherchez plus d’idées sur la stratégie de transfert du Bayern Munich pour l’été, y compris sur les joueurs que nous ne verrions pas d’inconvénient à voir arriver ? Qu’en est-il de quelques idées sur la configuration ou non du Bayern Munich pour jouer en 4-4-2 ? Vous en voulez encore plus ? Eh bien, nous avons également des points de vue sur l’avenir de Joshua Kimmich en Bavière, le potentiel réduit de l’équipe nationale allemande et l’éventuelle erreur de Julian Nagelsmann avec l’Allemagne. Ça a l’air bien ? Ensuite, nous avons ce qu’il vous faut avec notre podcast bavarois Works — Weekend Warm-up Show, disponible sur Spotify ou ci-dessous :